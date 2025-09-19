Trung Quốc khai mạc Diễn đàn Hương sơn Bắc Kinh lần thứ 12

Tân Hoa xã trích dẫn phát biểu của ông cho biết quân đội Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng tất cả các bên để giữ gìn an ninh bằng hành động cụ thể, tăng cường lòng tin quân sự lẫn nhau, tăng cường phối hợp đa phương, thúc đẩy hợp tác, cải thiện các cơ chế liên quan. Việc này nhằm góp phần bảo vệ hòa bình thế giới và xây dựng cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại.

Bộ trưởng Đổng Quân phát biểu tại diễn đàn Ảnh: Reuters

Với chủ đề "Duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy phát triển hòa bình", diễn đàn trên quy tụ hơn 1.800 đại biểu chính thức, học giả và quan sát viên từ hơn 100 quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế. Kéo dài đến hết ngày 19.9, diễn đàn có 4 phiên toàn thể và 8 phiên song song. Ngoài ra còn có các đối thoại cấp cao, hội thảo dành cho sĩ quan trẻ và học giả quân sự, hội thảo học thuật kín, cũng như phỏng vấn, họp báo chuyên đề, triển lãm và các chuyến thăm. Trong thời gian diễn đàn, các đại biểu tập trung vào những vấn đề như hợp tác để duy trì thành quả chiến thắng phát xít, trật tự quốc tế sau chiến tranh, cũng như tìm kiếm những phương thức hiệu quả để giải quyết xung đột.