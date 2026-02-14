Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc nói gì sau khi Nhật tịch thu tàu cá, bắt thuyền trưởng?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/02/2026 08:37 GMT+7

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản sáng sớm 13.2 thông báo rằng giới chức nước này đã tịch thu một tàu cá Trung Quốc và bắt giữ thuyền trưởng, theo Kyodo News.

Tàu cá Trung Quốc bị tịch thu và thuyền trưởng của tàu cá bị bắt hôm 12.2, với cáo buộc vi phạm lệnh dừng lại khi đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Nagasaki, theo Kyodo News.

Bắc Kinh lên tiếng sau khi Nhật tịch thu tàu cá, bắt thuyền trưởng Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 12.2, do Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cung cấp ngày 13.2, cho thấy tàu tuần tra thủy sản "Hakuo Maru" (trái) của Nhật và một tàu cá Trung Quốc (phải) đang di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Nagasaki

Ảnh: AFP

Thuyền trưởng Zheng Nianli 47 tuổi bị cáo buộc cố trốn tránh việc kiểm tra trên tàu của các cán bộ kiểm soát thủy sản Nhật Bản ở vùng biển cách đảo Meshima thuộc tỉnh Nagasaki khoảng 170 km về phía tây nam.

Ông Zheng đã được thả sau khi nộp giấy tờ đảm bảo nộp một khoản tiền, theo thông báo do Cơ quan Thủy sản Nhật Bản đưa ra vào cuối ngày 13.2.

Theo văn phòng khu vực của Cơ quan Thủy sản Nhật Bản, tàu cá Trung Quốc bị tịch thu có 11 người trên tàu và được mô tả là "tàu đánh cá lưới hổ", thường được biết đến với việc đánh bắt các loại cá như cá thu và cá nục.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Kihara Minoru hôm 13.2 nói rằng trong khi cuộc điều tra vụ việc vẫn đang tiếp diễn, chính phủ Nhật Bản sẽ hành động "kiên quyết" thông qua các hoạt động thực thi pháp luật để ngăn chặn và răn đe các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp của tàu cá nước ngoài.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng chính phủ Trung Quốc yêu cầu ngư dân nước này hoạt động theo pháp luật, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

"Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp định Ngư nghiệp Trung Quốc - Nhật Bản, thực thi pháp luật một cách công bằng và bảo vệ sự an toàn cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc", ông Lâm nói, theo Kyodo News.

Vụ việc xảy ra ở vùng biển phía tây nam Nhật Bản đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2022 Cơ quan Thủy sản Nhật Bản tịch thu tàu cá Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng trong nhiều tháng qua.

Tin liên quan

2.000 tàu cá Trung Quốc lập bức tường nổi ở biển Hoa Đông?

2.000 tàu cá Trung Quốc lập bức tường nổi ở biển Hoa Đông?

Khoảng 2.000 tàu cá Trung Quốc tập trung gần giới tuyến giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông ít nhất 2 lần kể từ cuối năm ngoái, tạo thành một bức tường nổi trải dài hơn 400 km, theo Kyodo News.

Đài Loan tố Trung Quốc bắt giữ tàu cá

Trung Quốc xua đuổi tàu cá Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tàu cá Thuyền trưởng Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận