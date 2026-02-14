Trung Quốc nói gì sau khi Nhật tịch thu tàu cá, bắt thuyền trưởng?

Tàu cá Trung Quốc bị tịch thu và thuyền trưởng của tàu cá bị bắt hôm 12.2, với cáo buộc vi phạm lệnh dừng lại khi đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Nagasaki, theo Kyodo News.

Ảnh chụp ngày 12.2, do Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cung cấp ngày 13.2, cho thấy tàu tuần tra thủy sản "Hakuo Maru" (trái) của Nhật và một tàu cá Trung Quốc (phải) đang di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ngoài khơi tỉnh Nagasaki Ảnh: AFP

Thuyền trưởng Zheng Nianli 47 tuổi bị cáo buộc cố trốn tránh việc kiểm tra trên tàu của các cán bộ kiểm soát thủy sản Nhật Bản ở vùng biển cách đảo Meshima thuộc tỉnh Nagasaki khoảng 170 km về phía tây nam.

Ông Zheng đã được thả sau khi nộp giấy tờ đảm bảo nộp một khoản tiền, theo thông báo do Cơ quan Thủy sản Nhật Bản đưa ra vào cuối ngày 13.2.

Theo văn phòng khu vực của Cơ quan Thủy sản Nhật Bản, tàu cá Trung Quốc bị tịch thu có 11 người trên tàu và được mô tả là "tàu đánh cá lưới hổ", thường được biết đến với việc đánh bắt các loại cá như cá thu và cá nục.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Kihara Minoru hôm 13.2 nói rằng trong khi cuộc điều tra vụ việc vẫn đang tiếp diễn, chính phủ Nhật Bản sẽ hành động "kiên quyết" thông qua các hoạt động thực thi pháp luật để ngăn chặn và răn đe các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp của tàu cá nước ngoài.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng chính phủ Trung Quốc yêu cầu ngư dân nước này hoạt động theo pháp luật, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

"Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp định Ngư nghiệp Trung Quốc - Nhật Bản, thực thi pháp luật một cách công bằng và bảo vệ sự an toàn cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên thủy thủ đoàn Trung Quốc", ông Lâm nói, theo Kyodo News.

Vụ việc xảy ra ở vùng biển phía tây nam Nhật Bản đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2022 Cơ quan Thủy sản Nhật Bản tịch thu tàu cá Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng trong nhiều tháng qua.