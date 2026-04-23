Trung Quốc phá đường dây 'cửa hàng ma' cực lớn nhờ một chiếc bánh kem

Một người giao thức ăn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17.10.2024 ảnh: reuters

Vụ việc liên quan đến các "cửa hàng ma" bắt đầu khi một khách hàng nam giới họ Liu tại Bắc Kinh nhận được chiếc bánh sinh nhật với bông kem hoàn toàn không thể ăn được, theo báo đài trong nước.

Chiếc bánh sinh nhật che giấu một mạng lưới ngầm

Ông Liu đặt chiếc bánh này trên một nền tảng giao đồ ăn trực tuyến và trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Kết quả điều tra ban đầu phát hiện một chuỗi cửa hàng bánh "ma" với gần 400 điểm bán được quảng bá, nhưng trên thực tế lại chẳng có cửa hàng thực sự nào và sử dụng giấy phép kinh doanh thực phẩm giả mạo.

Vụ việc đã kích hoạt một cuộc điều tra rộng khắp trên toàn quốc kéo dài 10 tháng và phanh phui một chuỗi cung ứng thực phẩm ngầm. Sau khi tiếp nhận đơn hàng, người bán đăng lại trên một nền tảng trung gian để các cơ sở sản xuất đấu giá. Bên chào giá thấp nhất sẽ được chọn, đồng nghĩa chất lượng và an toàn thực phẩm bị đánh đổi để lấy được giá rẻ nhất.

Chẳng hạn, một khách hàng trả 252 nhân dân tệ (gần 1 triệu đồng) cho một cái bánh 15 cm. Khi đơn hàng bị bán lại trên nền tảng trung gian, bên đấu giá thắng chỉ yêu cầu 80 nhân dân tệ để hoàn thành đơn hàng.

Kết quả là đơn vị "ma" hưởng gần một nửa số tiền, nền tảng giao hàng thu khoảng 20% phí dịch vụ, còn người làm bánh cuối cùng chỉ nhận khoảng 30%.

Tân Hoa xã đưa tin đến nay đã có hơn 67.000 cơ sở "ma" đã bị phát hiện, theo đó đã bán ra hơn 3,6 triệu cái bánh.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc vào tuần trước đã công bố kết luận điều tra, rằng 7 nền tảng lớn, bao gồm PDD Holdings, Alibaba, ByteDance, Meituan và JD.com, đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xác minh giấy phép và bảo vệ người tiêu dùng.

Tổng mức phạt cho những nền tảng kể trên lên đến 3,6 tỉ nhân dân tệ (hơn nửa tỉ USD), mức phạt lớn nhất kể từ khi Trung Quốc điều chỉnh luật về an ninh thực phẩm vào năm 2015.

Giới chức năng mạnh tay truy quét nạn bán đồ ăn "ma' trên các nền tảng ở Trung Quốc ảnh: reuters

Đủ chiêu trò cản trở điều tra

Trong quá trình truy vết chuỗi cung ứng phi pháp, lực lượng chức năng không ít lần phải đối mặt với sự bất hợp tác của các nhân viên thuộc nhiều nền tảng.

Theo báo China Quality Daily, tại một buổi làm việc, trong lúc phía lực lượng chức năng đặt câu hỏi cho một nhân viên của một trong những nền tảng giao đồ ăn lớn nhất nước, một đồng nghiệp ngồi gần đó đã lén viết dòng chữ "giữ im lặng" lên giấy A4 rồi chuyền tay cho các đồng nghiệp khác. Khi bị phát hiện, người đang cầm giấy đã vò nát và nuốt tờ giấy ngay tại chỗ.

Trong một trường hợp khác cũng tại công ty này, trưởng bộ phận an ninh đã dẫn người xông vào hiện trường điều tra, có hành vi xô đẩy một cách bạo lực đối với lực lượng chức năng.

Vài ngày sau, một lãnh đạo công ty bất ngờ "ngất xỉu" trong lúc trả lời câu hỏi và được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác nhận người này không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Các nhà điều tra gọi những hành vi trên là âm mưu cản trở có hệ thống.

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đã đưa mức phạt cao nhất cho PDD là 1,5 tỉ nhân dân tệ vì những hành vi từ chối cung cấp thông tin, đưa ra tài liệu sai lệch và đôi khi chống đối đầy bạo lực.

Các công ty như Alibaba, ByteDance, Meituan và JD.com cho biết đều chấp nhận án phạt và cam kết siết chặt quản trị, tăng cường tuân thủ để loại bỏ các hành vi sai phạm trong quá trình kinh doanh.