Trung Quốc siết chặt ngành giải trí, cấm sắp xếp tên nghệ sĩ theo độ nổi tiếng

Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang trải qua một đợt thay đổi lớn sau khi cơ quan quản lý phát thanh, truyền hình nước này ban hành quy định mới nhằm hạn chế những tranh cãi liên quan đến thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các dự án phim ảnh.

Tên diễn viên xuất hiện không còn phụ thuộc vào độ nổi tiếng

Chính sách do Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) ban hành quy định thống nhất cách ghi nhận diễn viên trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, động thái đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong giới giải trí. Theo quy định mới, các nhà sản xuất chỉ được phép sử dụng ba danh xưng chính thức khi ghi tên diễn viên: diễn viên chính, diễn viên đặc biệt, diễn viên khách mời.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ chấm dứt các cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm về thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các dự án phim ảnh Ảnh: AFP

Các đơn vị sản xuất không được tự ý tạo thêm danh xưng mới hoặc điều chỉnh các phân loại trên. Đồng thời, số lượng diễn viên khách mời được ghi nhận trong phần giới thiệu không được vượt quá 10 người. Quy định này được đưa ra nhằm loại bỏ tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều những danh xưng phức tạp và gây khó hiểu trong những năm gần đây.

Trước đó, nhiều dự án phim tại Trung Quốc thường sử dụng các danh hiệu được "thiết kế riêng" như: diễn viên chính đứng đầu, diễn viên chính đặc biệt, diễn viên chính nổi bật, diễn viên tham gia hữu nghị, đồng diễn viên chính, diễn viên chính hợp tác. Những cách gọi này chủ yếu được tạo ra nhằm làm hài lòng nhiều ngôi sao lớn cùng tham gia một dự án mà không làm ảnh hưởng đến vị thế hay hình ảnh của bất kỳ ai.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong ngành giải trí Trung Quốc nhiều năm qua là cuộc chiến giành thứ tự xuất hiện tên diễn viên, được gọi trong giới là "phiên vị". Thứ tự này thường được xem là biểu tượng cho mức độ nổi tiếng, giá trị thương mại, tầm ảnh hưởng và vai trò của một nghệ sĩ trong dự án. Chính vì vậy, các công ty quản lý, người hâm mộ và đơn vị sản xuất đã dành nhiều năm để thương lượng, thậm chí tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ được ghi tên trước. Có những dự án được cho là đã phải trì hoãn công bố dàn diễn viên chính thức vì các bên chưa đạt được thỏa thuận về thứ tự ghi tên.

Theo quy định mới, thứ tự tên diễn viên sẽ được xác định dựa trên số nét chữ Hán trong họ tên pháp lý thay vì mức độ nổi tiếng hay vị thế trong ngành giải trí. Người có họ ít nét hơn sẽ được xếp trước. Ngoài ra, các tác phẩm phải sử dụng tên thật của nghệ sĩ theo giấy tờ tùy thân chính thức, sau đó mới ghi tên nghệ danh nếu có. Chẳng hạn, nam diễn viên Nhậm Gia Luân sẽ được ghi theo tên thật là Nhậm Quốc Siêu, sau đó mới đến nghệ danh quen thuộc của anh. Quy định mới dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 10.7.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước cho rằng những diễn viên như Vu Thích hay Đinh Vũ Hề có thể trở thành những người hưởng lợi lớn nhất, bởi họ của họ có số nét tương đối ít, giúp dễ xuất hiện ở vị trí cao hơn trong danh sách diễn viên.

Trong nhiều năm qua, "phiên vị" được xem là thước đo mức độ nổi tiếng, giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ tại thị trường giải trí Trung Quốc Ảnh: AFP

Trong khi đó, nhiều ngôi sao trẻ vốn thường xuyên vướng vào các cuộc tranh cãi về thứ tự ghi tên có thể sẽ không còn phải thương lượng vị trí xếp hạng trước khi đoàn phim khởi quay. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với sự thay đổi này. Những ngôi sao hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Trương Nhược Quân từ lâu vẫn được ưu tiên đứng đầu danh sách nhờ sức ảnh hưởng thương mại và khả năng thu hút nhà đầu tư, nhãn hàng cũng như khán giả. Dưới hệ thống mới, một số tên tuổi lớn có thể phải xếp sau các bạn diễn có sức ảnh hưởng thấp hơn đơn giản vì cách viết tên pháp lý của họ có nhiều nét hơn.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng nhiều nghệ sĩ kỳ cựu xem vị trí đứng đầu danh sách diễn viên là sự ghi nhận đối với những đóng góp của họ cho dự án. Vì vậy, thay đổi này có thể gây ra không ít tranh luận trong giới quản lý nghệ sĩ và các công ty giải trí. Dù vậy, nhiều khán giả Trung Quốc lại bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định mới. Những người đồng tình cho rằng chính sách này có thể giúp giảm bớt các cuộc "fan war" độc hại, hạn chế những yêu cầu quá mức liên quan đến thời lượng xuất hiện trên màn ảnh, đồng thời ngăn việc một số nghệ sĩ sử dụng vị thế của mình để đòi hỏi mức thù lao cao hơn hoặc các đặc quyền riêng.