Trung Quốc sơ tán 20.000 người vì bão Noul, nâng mức ứng phó khẩn cấp

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo bão Noul sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển trải dài từ Hồng Kông đến tỉnh Quảng Đông vào khoảng tối nay 25.7 đến sáng 26.7. Khi bão đổ bộ, dự báo sức gió duy trì tối đa ở mức 126-151 km/giờ.

Một khu vực bị ngập do bão Bavi ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc vào ngày 14.7 Ảnh: AFP

Nhằm ứng phó bão Noul, giới chức đã cho sơ tán hơn 20.000 người ở tỉnh Quảng Đông, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Đài này còn đưa tin Quảng Đông tạm ngừng một số chuyến tàu vào sáng nay và toàn bộ dịch vụ tàu hỏa trong tỉnh sẽ bị tạm dừng trong ngày 26.7.

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông cũng thông báo đã hủy tất cả các chuyến bay dự kiến đến và đi từ sân bay quốc tế Hồng Kông trong khoảng thời gian từ 1 giờ 15 đến 18 giờ ngày 26.7 (giờ địa phương), theo AFP.

Bão Noul "có đặc điểm là xâm nhập sâu vào đất liền, kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn, đường đi qua địa hình phức tạp và nguy cơ gây ra thiên tai cao", theo CCTV dẫn lời các nhà khí tượng học.

Hôm nay, Bộ Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán quốc gia Trung Quốc đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp đối với kiểm soát lũ lụt và bão ở Quảng Đông lên cấp độ 3 khi bão Noul mạnh lên, đồng thời kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 cho các tỉnh Giang Tây và Hồ Nam, theo Tân Hoa xã.

Thời tiết cực đoan đã gây ra thiệt hại nặng nề ở miền nam và miền trung Trung Quốc trong tháng này, với 39 người thiệt mạng khi bão Maysak gây ra những trận lũ lụt ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, theo AFP.

Bão Maysak cũng gây ra giông bão và gió giật mạnh, khiến 11 người thiệt mạng và 331 người bị thương ở tỉnh Hồ Bắc thuộc miền trung Trung Quốc.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan toàn cầu sẽ gia tăng khi trái đất tiếp tục nóng lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.