Trung Quốc tăng nhập, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi tăng trở lại

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt gần 100 triệu USD, tăng 1,4% so với tháng 4 nhưng giảm 13,4% so với tháng 5.2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 426 triệu USD, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi tăng trở lại trong tháng 5 CHÍ NHÂN

Xuất khẩu thức ăn gia súc tăng trở lại trong tháng 5 nhờ thị trường chính Trung Quốc phục hồi. Cụ thể, trong tháng 5, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hơn 48 triệu USD, tăng 10,1% so với tháng 4 và tăng đến 28,6% so với tháng 5.2022. Tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 5 tháng đầu năm 2023, đạt 192 triệu USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường Trung Quốc chiếm 45% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Thị trường quan trọng thứ 2 là Campuchia trong 5 tháng đầu năm nay tăng 14,2% so với cùng kỳ, đạt 71,53 triệu USD, chiếm 16,8% trong tổng kim ngạch. Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt gần 43 triệu USD, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5 tăng gần 396 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng 4 nhưng giảm gần 35% so với tháng 5.2022. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,93 tỉ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Việt Nam có quy mô sản xuất thức ăn chăn nuôi lên tới gần 27 triệu tấn/năm, đứng thứ 8 thế giới. Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu thức ăn gia súc đạt 1,1 tỉ USD, giảm nhẹ so với năm 2021. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt 444 triệu USD.