Trung Quốc tìm hiểu khả năng phóng tên lửa từ 200 m dưới biển?

Văn Khoa
25/03/2026 11:48 GMT+7

Những cuộc thử nghiệm do các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành cho thấy động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể đốt cháy ở độ sâu 200 m, sâu hơn nhiều so với tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Những tên lửa đạn đạo có thể phóng từ tàu ngầm là yếu tố chính trong khả năng răn đe chiến lược của các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như M51 của Pháp, hệ thống Trident của Mỹ và loạt tên lửa JL của Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm nay 25.3.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa JL-3 phóng từ tàu ngầm được trưng bày trong cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 3.9

Với những tên lửa này, tàu ngầm di chuyển một cách bí mật qua đại dương sâu thẳm có thể tấn công từ hầu hết mọi nơi. Nhưng về mặt kỹ thuật, điều này rất khó khăn. Mỗi bước đều tiềm ẩn những thách thức – từ kích hoạt động cơ dưới nước, tên lửa được đẩy ra ngoài có kiểm soát và nổi lên ổn định. Những tên lửa này thường được phóng từ độ sâu khoảng 30 m.

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật cơ điện và Phòng thí nghiệm trọng điểm về thiết bị thông minh dưới nước ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã và đang nghiên cứu các phương pháp để đạt được mục tiêu quân sự là phóng những tên lửa như trên từ "hàng trăm m, hoặc thậm chí sâu hơn". Điều đó có thể mở rộng các cơ sở phóng tên lửa chiến lược của Trung Quốc từ đất liền ra những vùng biển rộng lớn như Biển Đông, theo SCMP.

Để tìm hiểu xem điều đó có khả thi hay không, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm kích hoạt một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn ở độ sâu mô phỏng 200 m dưới biển. Họ đã công bố kết quả nghiên cứu mới trên số tháng 2 của tạp chí khoa học tiếng Trung Công nghệ tên lửa chiến thuật.

Để thử nghiệm động cơ ở độ sâu lớn hơn, nhóm nghiên cứu đã phát triển cái họ gọi là "nền tảng thí nghiệm mô phỏng môi trường nước sâu". Họ cho hay nền tảng này được thiết kế để mô phỏng lực đẩy và luồng khí thải của động cơ sử dụng nhiên liệu rắn ở độ sâu 200 m.

Ở độ sâu mô phỏng 200 m, áp suất buồng đốt của động cơ nói trên tương đương với mức thử nghiệm trên mặt đất mà không có dao động lớn, cho thấy nó có thể hoạt động một cách đáng tin cậy dưới áp suất ở biển sâu, theo kết quả nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cho hay nền tảng thí nghiệm mô phỏng đã giúp họ hiểu được cách thức hoạt động của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn dưới áp suất cao, trong không gian chật hẹp và khi tương tác với khí và nước.

Nhóm nghiên cứu cho biết thêm kết quả nghiên cứu có thể cung cấp thông tin cho việc thiết kế hệ thống năng lượng cho tên lửa phóng từ tàu ngầm, đánh giá an toàn về việc phóng và phát triển các hệ thống vũ khí biển sâu thế hệ tiếp theo.

