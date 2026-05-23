Trung Quốc triển khai hơn 100 tàu ở các vùng biển khu vực?

Một quan chức an ninh giấu tên của Đài Loan nói với AFP rằng việc triển khai tàu bắt đầu trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 14.5 và tăng lên hơn 100 tàu sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

Tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển trên Biển Đông vào ngày 13.1.2025 Ảnh: AFP

Ngoài ra, một quan chức an ninh Đài Loan khác nói rằng trong số hơn 100 tàu này còn có các tàu khảo sát và nghiên cứu biển, theo AFP. Chưa rõ những tàu này đang làm gì, nhưng tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc từng huấn luyện ở các vùng biển trên.

Trên mạng xã hội X, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp ngày 23.5 đã chia sẻ một bản đồ cho thấy "hoạt động triển khai trên biển của Trung Quốc", với các tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc xuất hiện rải rác từ Hoàng Hải xuống Biển Đông và ở tây Thái Bình Dương, theo AFP.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Trung Quốc về thông tin triển khai tàu như trên. Trung Quốc đã tăng cường gây áp lực quân sự lên Đài Loan trong những năm gần đây, triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến xung quanh hòn đảo này gần như mỗi ngày và tổ chức một số cuộc tập trận quy mô lớn.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 23.5 dẫn nguồn thạo tin khẳng định việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan mất nhiều năm để hoàn tất và không liên quan đến cuộc chiến với Iran. Thông tin được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Mỹ nói rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan bị tạm dừng do cần phải có đủ vũ khí cho Chiến dịch Epic Fury chống Iran.

Phát biểu tại phiên điều trần của Tiểu ban Phân bổ Quốc phòng ở Thượng viện hôm 21.5, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao nói rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan bị tạm dừng để đảm bảo Mỹ có đủ đạn dược cần thiết cho Chiến dịch Epic Fury.

"Việc bán vũ khí này mất nhiều năm để hoàn tất và không liên quan đến Chiến dịch Epic Fury. Quân đội Mỹ có đủ đạn dược, vũ khí và kho dự trữ để phục vụ tất cả các mục tiêu chiến lược của Tổng thống Trump và hơn thế nữa", nguồn tin nói trên khẳng định.

Cũng theo nguồn tin, Tổng thống Trump đã nói sẽ sớm đưa ra quyết định về việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Chính quyền Đài Loan hôm 22.5 cho hay họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc Mỹ trì hoãn bán vũ khí.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22.5 nói rằng lập trường của Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là nhất quán, rõ ràng và vững chắc, theo AFP.