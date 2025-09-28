Trung Quốc vận hành tuabin gió mạnh nhất trên thế giới

Trong các đợt thử nghiệm từ ngày 19 - 21.9 tại sa mạc Tân Cương (miền tây Trung Quốc), mẫu tuabin S1500 - có kích thước tương đương sân bóng rổ và chiều cao bằng tòa nhà 13 tầng - đã trở thành tuabin gió trên không đầu tiên tạo ra công suất 1 megawatt, theo South China Morning Post.

Mẫu tuabin S1500 của Trung Quốc ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Khác với các tuabin gió truyền thống được dựng trên tháp thép khổng lồ, tuabin gió này sử dụng vỏ chứa đầy khí heli để nâng hệ thống phát điện lên cao, rồi truyền điện về mặt đất qua cáp tải trọng lớn.

Theo Công ty Awes Energy Technology, bằng cách khai thác những luồng gió mạnh, ổn định ở độ cao hàng nghìn mét, công nghệ này giúp giảm khoảng 40% lượng vật liệu xây dựng và hạ giá thành điện năng tới 30%. Dự kiến, Công ty Awes Energy Technology sẽ sản xuất hàng loạt tuabin trên từ năm 2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định công nghệ này vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ việc đảm bảo vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến việc giảm chi phí đủ thấp để cạnh tranh với các nguồn năng lượng truyền thống khác, theo tờ Beijing Daily.