Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc vận hành tuabin gió mạnh nhất trên thế giới

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/09/2025 06:00 GMT+7

Trung Quốc ngày 27.9 đã vận hành thành công tuabin gió trên không mạnh nhất thế giới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành năng lượng tái tạo và củng cố vị thế dẫn đầu của nước này trong chuyển đổi xanh toàn cầu.

Trong các đợt thử nghiệm từ ngày 19 - 21.9 tại sa mạc Tân Cương (miền tây Trung Quốc), mẫu tuabin S1500 - có kích thước tương đương sân bóng rổ và chiều cao bằng tòa nhà 13 tầng - đã trở thành tuabin gió trên không đầu tiên tạo ra công suất 1 megawatt, theo South China Morning Post.

- Ảnh 1.

Mẫu tuabin S1500 của Trung Quốc

ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Khác với các tuabin gió truyền thống được dựng trên tháp thép khổng lồ, tuabin gió này sử dụng vỏ chứa đầy khí heli để nâng hệ thống phát điện lên cao, rồi truyền điện về mặt đất qua cáp tải trọng lớn. 

Theo Công ty Awes Energy Technology, bằng cách khai thác những luồng gió mạnh, ổn định ở độ cao hàng nghìn mét, công nghệ này giúp giảm khoảng 40% lượng vật liệu xây dựng và hạ giá thành điện năng tới 30%. Dự kiến, Công ty Awes Energy Technology sẽ sản xuất hàng loạt tuabin trên từ năm 2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định công nghệ này vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ việc đảm bảo vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến việc giảm chi phí đủ thấp để cạnh tranh với các nguồn năng lượng truyền thống khác, theo tờ Beijing Daily.

Tin liên quan

Hộp sọ cổ đại Trung Quốc có thể viết lại lịch sử tiến hóa của loài người?

Hộp sọ cổ đại Trung Quốc có thể viết lại lịch sử tiến hóa của loài người?

Một hộp sọ cổ đại được tìm thấy trong tình trạng bị biến dạng nghiêm trọng ở Trung Quốc nhiều năm trước giờ đây bắt đầu hé lộ những thông tin có thể làm rung chuyển cây tiến hóa của loài người.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc năng lượng Tái tạo công nghệ tuabin gió
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận