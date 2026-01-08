Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Trung Sơn 'Giữa sắc và không'

Quỳnh Trân
Quỳnh Trân
08/01/2026 07:00 GMT+7

Họa sĩ Trung Sơn (tên thật Ngô Trần Vũ) vừa khai mạc triển lãm tranh 'Giữa sắc và không' tại Bảo tàng Mỹ thuật VN (diễn ra đến ngày 10.1), giới thiệu hơn 30 tác phẩm vẽ thiếu nữ mặc trang phục áo ngũ thân, áo dài truyền thống của VN.

Các tác phẩm được ông vẽ xuyên suốt 8 năm bằng trải nghiệm vẽ nghiên cứu mẫu trực họa, dùng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt độc đáo.

Xem tranh họa sĩ Trung Sơn thấy thấp thoáng mấy câu thơ Kiệt Tấn: "Em từ ngõ trúc về qua/Gói trong tay nắng nụ hoa xuân thì/Dịu dàng sen ngọc bước đi/Xõa trong hương tóc nhu mì tương tư". Người xem đôi khi bước từ hữu hình sang vô hình - hoặc ngược lại - như lặng lẽ đi qua một cánh cửa trống, từ bờ thực sang bờ mơ, rồi từ bờ mơ trở về bờ thực.

Triển lãm tranh Giữa sắc và không của Trung Sơn qua cái nhìn Ngô Kim Khôi - Ảnh 1.

Một tác phẩm tại triển lãm

ẢNH: TRÀ CỦ LỦ

Giám tuyển, nhà phê bình mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận xét: "Nhân vật trong tranh của họa sĩ Trung Sơn luôn mang cảm giác mong manh: đẹp nhưng phù du, hiện diện nhưng không níu giữ, như thể chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ta đang nhìn, sau đó sẽ tan vào màu sắc. Những cô gái hiện diện mà như tan biến. Màu sắc rực rỡ mà như đang lùi vào phía sau. Hai trạng thái ấy đan vào nhau, tạo nên cảm giác căng nhẹ như một hơi thở bị nén lại. Một thứ đẹp không cần xin phép, không cần phô trương. Một thứ đẹp đi thẳng vào lòng người xem vì không có gì phải giấu giếm".

Tin liên quan

Họa sĩ người Pháp sáng tác truyện tranh từ ý tưởng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Họa sĩ người Pháp sáng tác truyện tranh từ ý tưởng biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Chiều 7.12, trong khuôn khổ chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon, Viện Pháp tại VN tổ chức buổi giao lưu với họa sĩ minh họa truyện tranh người Pháp Paul Rey (ảnh), đồng thời giới thiệu về dự án truyện tranh khoa học viễn tưởng Futurs submergés (tạm dịch: Tương lai bị nhấn chìm).

Tranh của Đinh Phong khiến họa sĩ Thành Chương rung động

Họa sĩ Kim Chi và hành trình '20 năm đến với nghệ thuật'

Khám phá thêm chủ đề

Họa sĩ Trung Sơn Ngô Kim Khôi triển lãm tranh Trung Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận