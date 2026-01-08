Trung Sơn 'Giữa sắc và không'

Các tác phẩm được ông vẽ xuyên suốt 8 năm bằng trải nghiệm vẽ nghiên cứu mẫu trực họa, dùng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt độc đáo.

Xem tranh họa sĩ Trung Sơn thấy thấp thoáng mấy câu thơ Kiệt Tấn: "Em từ ngõ trúc về qua/Gói trong tay nắng nụ hoa xuân thì/Dịu dàng sen ngọc bước đi/Xõa trong hương tóc nhu mì tương tư". Người xem đôi khi bước từ hữu hình sang vô hình - hoặc ngược lại - như lặng lẽ đi qua một cánh cửa trống, từ bờ thực sang bờ mơ, rồi từ bờ mơ trở về bờ thực.

Một tác phẩm tại triển lãm ẢNH: TRÀ CỦ LỦ

Giám tuyển, nhà phê bình mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận xét: "Nhân vật trong tranh của họa sĩ Trung Sơn luôn mang cảm giác mong manh: đẹp nhưng phù du, hiện diện nhưng không níu giữ, như thể chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ta đang nhìn, sau đó sẽ tan vào màu sắc. Những cô gái hiện diện mà như tan biến. Màu sắc rực rỡ mà như đang lùi vào phía sau. Hai trạng thái ấy đan vào nhau, tạo nên cảm giác căng nhẹ như một hơi thở bị nén lại. Một thứ đẹp không cần xin phép, không cần phô trương. Một thứ đẹp đi thẳng vào lòng người xem vì không có gì phải giấu giếm".