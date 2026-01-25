Trung tá mách '4 không' để không mất tiền dịp tết

Ngày 25.1, trong khuôn khổ chương trình Ngày cao điểm Xuân sẻ chia thuộc chuỗi hoạt động của chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 năm 2026 tại Trường THCS Đông Chiêu, Công an P.Dĩ An (TP.HCM) phối hợp Đoàn phường và Cụm thi đua số 9 tổ chức buổi nói chuyện về an toàn số, đặc biệt là trong dịp tết.

Hoạt động thu hút đông đoàn viên, thanh niên đến từ các phường như Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương, Phú Lợi… và sinh viên nhiều trường ĐH tham dự.

Tại đây, trung úy Đoàn Tất Thành, cán bộ tổ cảnh sát khu vực, Phó bí thư Chi đoàn Công an P.Dĩ An, cho biết dịp cận tết là thời điểm các chiêu lừa đảo trên mạng nở rộ, nhắm thẳng vào sinh viên vì thói quen dùng mạng xã hội, săn khuyến mãi và mua sắm online.

Trung úy Thành gây sốt với chiều cao ấn tượng 1m8 ẢNH: AN VY

Theo anh Thành, kịch bản quen thuộc là đánh vào tài chính và lòng tin của người trẻ bằng những lời mời nghe "rất tết" như chuyển khoản để nhận quà trúng thưởng, nhận hoàn tiền, được lì xì, hoặc tham gia làm nhiệm vụ để rút tiền công về chơi tết. "Các phần tử sẽ đưa ra nhiều ưu đãi về lợi ích vật chất, giá trị để đánh vào sự nhẹ dạ và lòng tham của giới trẻ. Các bạn làm theo hướng dẫn chuyển khoản là rất dễ bị dẫn dắt", anh Thành nói và cho biết buổi tuyên truyền này nhằm giúp đoàn viên, sinh viên nâng cao cảnh giác, tránh mất tiền đúng lúc cần chi tiêu nhiều dịp cuối năm.

Theo anh Thành, từ thực tế tiếp nhận tin báo, Công an P.Dĩ An ghi nhận một dạng lừa đảo phổ biến là "chuyển khoản làm nhiệm vụ", mỗi ngày không dưới 3-5 tin báo liên quan các vụ việc kiểu này.

Anh cho biết người bị hại được mời làm công việc đơn giản, đôi khi dưới hình thức đặt đơn hàng, cày doanh số... để nhận hoa hồng. Ban đầu, nạn nhân có thể rút được một khoản nhỏ để tạo niềm tin. Nhưng sau đó, số tiền phải nạp tăng dần, đến khi chuyển khoản số tiền lớn mới vỡ lẽ và tìm đến công an trình báo.

Bên cạnh đó, anh Thành chia sẻ một mắt xích khác thường bị lợi dụng là thông tin cá nhân lộ lọt trong quá trình mua hàng online, nhất là giai đoạn người trẻ đặt hàng dồn dập để kịp giao trước tết.

Trung úy phân tích khi người dùng đăng nhập số điện thoại hoặc dùng tài khoản mạng xã hội để mua sắm trên các nền tảng, sàn thương mại điện tử, thông tin có thể bị lộ. Từ đó, đối tượng giả danh cửa hàng, đơn vị giao hàng hoặc nhân viên hỗ trợ, gọi đúng thời điểm nạn nhân vừa mua hàng để tăng độ tin cậy, rồi yêu cầu chuyển khoản xác nhận đơn hay thanh toán lại, hoặc thông báo trúng thưởng và đề nghị bạn nộp phí nhận quà.

Từ các tình huống này, anh Thành khuyến cáo người trẻ cần thận trọng với cuộc gọi lạ, đặc biệt là các đầu số máy bàn. "Nếu nghe máy mà thấy nội dung không đúng, mình không mua hàng, không tham gia nền tảng nào liên quan thì tắt máy", anh Thành nói ẢNH: AN VY

Anh cũng lưu ý không nên tin tuyệt đối vào dấu hiệu nhận diện trên mạng xã hội. Nhiều trang giả mạo tạo hình ảnh tick xanh hoặc dùng tên gọi na ná để đánh lừa. Một cách kiểm tra là xem lịch sử hoạt động, mức độ tương tác thật và đối chiếu với kênh chính thống. Khi nghi ngờ, bạn nên chủ động gọi số hotline hoặc liên hệ trực tiếp để xác minh.

Cũng tại buổi nói chuyện, trung tá Nguyễn Văn Điệp, Tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm Công an P.Dĩ An (TP.HCM), nhấn mạnh lừa đảo không chừa một ai, kể cả cán bộ công chức. Theo ông, nhiều nạn nhân sập bẫy vì rơi vào trạng thái hoảng sợ hoặc bị đánh vào lòng tham, tin vào những khoản lợi từ trên trời rơi xuống, nhất là khi nhu cầu tiền bạc tăng cao dịp giáp tết.

Từ đó, trung tá Điệp nêu nguyên tắc "4 không" để hạn chế rủi ro. Thứ nhất, không hoảng sợ khi nhận cuộc gọi, tin nhắn, thông tin có nội dung xấu liên quan cá nhân, thân nhân, hay thông báo dính líu vụ việc, vụ án. Khi gặp các thông báo kiểu này, bạn cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn qua điện thoại.

Thứ hai, bạn không nên tham lam khi nghe những lời mời việc nhẹ lương cao, làm ở nhà nhận tiền, hoặc quà tặng, trúng thưởng phi thực tế mà không cần sức lao động. "Trên đời không ai cho không. Tiền không tự nhiên rơi xuống", trung tá Điệp nói.

Trung tá Nguyễn Văn Điệp nhấn mạnh lừa đảo không chừa một ai. Vì thế, bạn nên cảnh giác ẢNH: AN VY

Thứ ba, trung tá Điệp nói bạn không nên kết bạn, không tương tác sâu và không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, nhất là các dữ liệu như số CCCD, ngày cấp, thông tin định danh, mã OTP, ảnh chụp giấy tờ… Theo trung tá, việc lộ thông tin có thể đến từ đăng ký dịch vụ, mua hàng giảm giá hoặc các yêu cầu xác nhận tưởng như vô hại trên mạng.

Thứ tư, trung tá Điệp nói bạn không nên chuyển khoản theo hướng dẫn của đối tượng. Trước khi chuyển tiền, cần dừng lại để xác định rõ chuyển cho ai và chuyển với mục đích gì. Với các tình huống mạo danh người thân, ông khuyến cáo nên gọi trực tiếp để kiểm tra, tránh chỉ dựa vào tin nhắn hay giọng nói.

Các bạn trẻ cho biết đã học được rất nhiều bài học an toàn trên mạng từ buổi chia sẻ ẢNH: AN VY

Chị Huỳnh Kim Ngân (24 tuổi), Bí thư Chi đoàn Trường TH Lê Quý Đôn (TP.HCM), cho biết chị từng bị mất 4,5 triệu đồng do bị kẻ xấu nhắn tin, giả mạo người thân của chị. Theo chị Ngân, tài khoản của người này đã bị chiếm quyền sử dụng nhưng chị không hay biết nên lỡ chuyển khoản theo lời nhắn.

"Người đó gọi mình là "cô Ba ơi", cách nói chuyện cũng giống hệt bình thường nên khó đề phòng. Sau sự việc, đặc biệt là sau khi nghe buổi nói chuyện này, mình sẽ gọi trực tiếp để xác nhận trước khi chuyển tiền, đồng thời nhắc người thân cảnh giác", chị nói.