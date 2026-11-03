Trước khi giám đốc bị bắt, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân từng bị xử lý ra sao?

Thiên Lập Nhân từng có 3 cơ sở... nhiều lần bị kiểm tra, chấn chỉnh

Ngày 3.11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông tin về công tác quản lý Nhà nước đối với Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do Trương Văn Thiên Tư làm Giám đốc trung tâm. Bị can Tư vừa bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam (Thanh Niên đã đưa tin).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư làm chủ đầu tư, được phép thành lập ngày 31.10.2017 và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ ngày 28.11.2017. Chương trình giảng dạy được cấp phép là tiếng Anh dành cho thiếu niên. Trung tâm từng hoạt động tại 3 cơ sở, gồm 177 Hải Phòng, 208 Văn Tiến Dũng và 617 Nguyễn Tất Thành.

Đến ngày 7.1.2026, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân theo đề xuất của trung tâm.

Đáng chú ý, quá trình quản lý Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập từ tháng 8.2024, sau khi nhận phản ánh của công dân về việc trung tâm tổ chức hoạt động tại cơ sở 565 Nguyễn Tất Thành khi chưa được cấp phép.

Ngày 11.9.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo mời ông Trương Văn Thiên Tư làm việc để làm rõ 4 nội dung, gồm việc tổ chức dạy học tại cơ sở chưa được cấp phép; sử dụng giáo trình của Trường Prinberk Academy; tổ chức dạy học cho học sinh THCS, THPT và tổ chức bán trú.

Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trung tâm khẩn trương khắc phục hạn chế, tổ chức hoạt động đúng chương trình đã báo cáo và nghiêm cấm tổ chức bán trú cho học sinh.

Trụ sở Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đóng ở số 177 Hải Phòng (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: C.K

Tiếp đó, trong tháng 10 và 11.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra tại 2 cơ sở ở đường Hải Phòng và Nguyễn Tất Thành. Qua kiểm tra, cơ quan này yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để công khai thông tin; đảm bảo quyền lợi của người lao động, người học và tiếp tục thực hiện đúng quy định về tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng xử lý vi phạm hành chính đối với trung tâm. Theo báo cáo, trung tâm đã tiếp thu, khắc phục các nội dung được yêu cầu và hoàn thành việc xử phạt theo quy định.

Ngày 29.11.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư, yêu cầu trao đổi với phụ huynh để làm rõ hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy không liên quan đến nhau; đồng thời rà soát các cam kết bằng văn bản giữa trung tâm và phụ huynh, tránh gây nhầm lẫn về chương trình, nội dung dạy học.

Đến ngày 9.1.2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có văn bản trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, yêu cầu trung tâm xem xét lại các bản cam kết với cha mẹ học viên, công khai thông tin và tránh tư vấn, hướng dẫn gây hiểu nhầm giữa 2 đơn vị.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ẢNH: CTV

Đà Nẵng đã giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ

Về công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học nói chung, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh; phối hợp UBND các xã, phường rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Các trung tâm được yêu cầu báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tình hình tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên, chương trình giảng dạy và học phí.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, năm 2024, đơn vị kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ, xử lý đơn phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kỹ năng sống; đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ, giải thể 10 trung tâm không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra 18 trung tâm ngoại ngữ, xử lý đơn phản ánh đối với 2 trung tâm và giải thể 19 trung tâm không đảm bảo điều kiện tiếp tục hoạt động.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30.10.2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra 10 trung tâm ngoại ngữ, xử lý 7 đơn phản ánh liên quan hoạt động của các trung tâm và giải thể 122 trung tâm không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Đối với học sinh đang theo học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát trẻ em trong độ tuổi đi học, tư vấn và hướng dẫn phụ huynh liên hệ trường tiểu học, THCS gần nơi cư trú để thực hiện thủ tục nhập học, bảo đảm quyền học tập của học sinh theo quy định.