Trước khi giám đốc bị bắt, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân từng bị xử lý ra sao?

Thiên Lập Nhân từng có 3 cơ sở... nhiều lần bị kiểm tra, chấn chỉnh
Ngày 3.11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông tin về công tác quản lý Nhà nước đối với Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do Trương Văn Thiên Tư làm Giám đốc trung tâm. Bị can Tư vừa bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam (Thanh Niên đã đưa tin).
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư làm chủ đầu tư, được phép thành lập ngày 31.10.2017 và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ ngày 28.11.2017. Chương trình giảng dạy được cấp phép là tiếng Anh dành cho thiếu niên. Trung tâm từng hoạt động tại 3 cơ sở, gồm 177 Hải Phòng, 208 Văn Tiến Dũng và 617 Nguyễn Tất Thành.
Đến ngày 7.1.2026, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân theo đề xuất của trung tâm.
Đáng chú ý, quá trình quản lý Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập từ tháng 8.2024, sau khi nhận phản ánh của công dân về việc trung tâm tổ chức hoạt động tại cơ sở 565 Nguyễn Tất Thành khi chưa được cấp phép.
Ngày 11.9.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo mời ông Trương Văn Thiên Tư làm việc để làm rõ 4 nội dung, gồm việc tổ chức dạy học tại cơ sở chưa được cấp phép; sử dụng giáo trình của Trường Prinberk Academy; tổ chức dạy học cho học sinh THCS, THPT và tổ chức bán trú.
Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trung tâm khẩn trương khắc phục hạn chế, tổ chức hoạt động đúng chương trình đã báo cáo và nghiêm cấm tổ chức bán trú cho học sinh.
Tiếp đó, trong tháng 10 và 11.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra tại 2 cơ sở ở đường Hải Phòng và Nguyễn Tất Thành. Qua kiểm tra, cơ quan này yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng trang thông tin điện tử để công khai thông tin; đảm bảo quyền lợi của người lao động, người học và tiếp tục thực hiện đúng quy định về tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng xử lý vi phạm hành chính đối với trung tâm. Theo báo cáo, trung tâm đã tiếp thu, khắc phục các nội dung được yêu cầu và hoàn thành việc xử phạt theo quy định.
Ngày 29.11.2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư, yêu cầu trao đổi với phụ huynh để làm rõ hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Prinberk Academy không liên quan đến nhau; đồng thời rà soát các cam kết bằng văn bản giữa trung tâm và phụ huynh, tránh gây nhầm lẫn về chương trình, nội dung dạy học.
Đến ngày 9.1.2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có văn bản trả lời đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, yêu cầu trung tâm xem xét lại các bản cam kết với cha mẹ học viên, công khai thông tin và tránh tư vấn, hướng dẫn gây hiểu nhầm giữa 2 đơn vị.
Đà Nẵng đã giải thể 122 trung tâm ngoại ngữ
Về công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học nói chung, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh; phối hợp UBND các xã, phường rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Các trung tâm được yêu cầu báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tình hình tuyển sinh, đào tạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên, chương trình giảng dạy và học phí.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, năm 2024, đơn vị kiểm tra 16 trung tâm ngoại ngữ, xử lý đơn phản ánh đối với 4 trung tâm ngoại ngữ và 1 trung tâm kỹ năng sống; đình chỉ hoạt động có thời hạn 2 trung tâm ngoại ngữ, giải thể 10 trung tâm không đảm bảo điều kiện hoạt động.
Năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra 18 trung tâm ngoại ngữ, xử lý đơn phản ánh đối với 2 trung tâm và giải thể 19 trung tâm không đảm bảo điều kiện tiếp tục hoạt động.
Đáng chú ý, tính đến ngày 30.10.2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra 10 trung tâm ngoại ngữ, xử lý 7 đơn phản ánh liên quan hoạt động của các trung tâm và giải thể 122 trung tâm không đảm bảo điều kiện hoạt động.
Đối với học sinh đang theo học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát trẻ em trong độ tuổi đi học, tư vấn và hướng dẫn phụ huynh liên hệ trường tiểu học, THCS gần nơi cư trú để thực hiện thủ tục nhập học, bảo đảm quyền học tập của học sinh theo quy định.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (56 tuổi, trú tại 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, trung tâm chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, không được phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài.
Dù vậy, từ năm 2019, Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Mỹ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian theo mô hình "Homeschooling" cho hơn 200 học sinh từ 5 - 16 tuổi tại Đà Nẵng. Học sinh học từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, với mức học phí từ 7 - 8 triệu đồng/tháng. Để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, Tư yêu cầu khi xuất hóa đơn phải ghi nội dung "hỗ trợ giáo dục", "vui chơi phát triển thể chất".
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình tư vấn tuyển sinh, Tư cam kết Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký, được cấp phép tại Mỹ; học sinh hoàn thành chương trình sẽ được cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Mỹ.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy từ năm 2019 đến cuối năm 2024, không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Cơ sở này cũng không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh nội địa Mỹ chứng nhận để cấp mẫu I-20 phục vụ xin thị thực du học, không được kiểm định và không có thẩm quyền cấp văn bằng hoặc bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp.
Đáng chú ý, các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học và bảng điểm (Transcript) giao cho phụ huynh đều được Tư tự tổ chức làm tại Việt Nam. Tư đặt làm 2 con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân in màu, đóng dấu trên các giấy tờ này. Dù vậy, Tư vẫn thông tin với phụ huynh rằng giấy tờ được trường cấp từ Mỹ.
Tư yêu cầu phụ huynh nộp thêm 100 - 120 USD nếu muốn nhận bảng điểm, với lý do thanh toán phí vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam, đồng thời hẹn giao giấy tờ sau 15 - 20 ngày. Tư còn đặt làm bì thư có hình quốc kỳ Mỹ, in thông tin nơi gửi từ bang California nhằm tạo lòng tin.
Tháng 11.2024, khi làm việc với đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng về việc giảng dạy sai phép tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, Tư không thừa nhận đang tổ chức giảng dạy chương trình của Prinberk Academy. Sau đó, Tư chuyển học sinh sang Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên do người thân đứng tên giám đốc, tiếp tục tuyển sinh và đào tạo theo mô hình cũ.
Theo cơ quan điều tra, tin tưởng những thông tin và cam kết của Tư, nhiều phụ huynh đã rút con khỏi các cơ sở giáo dục công lập để theo học, nộp học phí với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp. Khi phát hiện giấy tờ được cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.
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