Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ Vũ Văn Tiến ứng cử Quốc hội tại TP.Hải Phòng

Nghị quyết số 151 ngày 14.2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Theo đó, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, TP.Hải Phòng.
TP.Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 33 người ứng cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 6, TP.Hải Phòng có 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu Quốc hội.
Ngoài ông Vũ Văn Tiến, các ứng viên còn lại gồm: bà Trần Thị Hải Hà (Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Hải Phòng); bà Phạm Thị Huệ (Phó trưởng phòng Du lịch - Dịch vụ, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc); bà Trần Lan Phương (Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); ông Nguyễn Thanh Tùng (chuyên viên Phòng Quản lý giá, Sở Tài chính TP.Hải Phòng).
Tại đơn vị bầu cử số 6 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 20 xã, phường. Cụ thể như sau: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.
Ông Vũ Văn Tiến, sinh năm 1982, quê tại xã Trần Phú, TP.Hải Phòng (trước đây là xã Thanh Quang, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương), học vị tiến sĩ báo chí, cử nhân Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Vũ Văn Tiến có nhiều năm công tác, giữ chức vụ lãnh đạo tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Xây dựng... Với các thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2025; 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2020, 2026 và 25 bằng khen cấp bộ, tỉnh, thành phố.
