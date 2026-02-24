Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ Vũ Văn Tiến ứng cử Quốc hội tại TP.Hải Phòng

Nghị quyết số 151 ngày 14.2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Ông Vũ Văn Tiến trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Trần Phú (TP.Hải Phòng) dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: MATTRAN.ORG.VN

Theo đó, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, TP.Hải Phòng.

TP.Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 33 người ứng cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 6, TP.Hải Phòng có 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Ngoài ông Vũ Văn Tiến, các ứng viên còn lại gồm: bà Trần Thị Hải Hà (Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Hải Phòng); bà Phạm Thị Huệ (Phó trưởng phòng Du lịch - Dịch vụ, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc); bà Trần Lan Phương (Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); ông Nguyễn Thanh Tùng (chuyên viên Phòng Quản lý giá, Sở Tài chính TP.Hải Phòng).

Tại đơn vị bầu cử số 6 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 20 xã, phường. Cụ thể như sau: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.