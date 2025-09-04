Trường biên giới trước ngày khai giảng năm học mới

Ngày 4.9, các thầy cô, học sinh ở vùng biên giới xã Buôn Đôn (thuộc H.Buôn Đôn, Đắk Lắk cũ) tất bật chuẩn bị bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh, "chạy" chương trình với niềm hân hoan cho ngày khai giảng 5.9.

Trường biên giới Đắk Lắk tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng 5.9 ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Y Jút (buôn Đrăng Phốk, xã Buôn Đôn), cho biết các giáo viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng.Trường tiểu học Y Jút là điểm trường nằm sâu trong khu rừng Vườn Quốc gia Yók Đôn. Hầu hết các em học sinh theo học tại trường là người đồng bào dân tộc thiểu số.

"Các em học sinh khi theo học tại đây thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như dụng cụ học tập. Tuy nhiên, giáo viên nhà trường rất nỗ lực tạo điều kiện học tốt nhất cho các em. Đồng thời, thầy cô cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm sách vở cho các em trong năm học mới", ông Linh cho hay.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) dọn dẹp các hố cây trong khuôn viên trường trước ngày khai giảng ẢNH: HỮU TÚ

Cách Trường tiểu học Y Jút khoảng 20 km, thầy cô và học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đây là điểm cầu khai giảng duy nhất của tỉnh Đắk Lắk, cùng 33 trường trên cả nước, kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Dưới đây là một số hình ảnh các trường biên giới tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho ngày khai giảng 5.9:

Giáo viên cùng học sinh dọn dẹp trường lớp ẢNH: HỮU TÚ

Không gian cho trẻ mầm non tại điểm Trường tiểu học Y Jút ẢNH: HỮU TÚ

Một góc phòng giáo viên của Trường tiểu học Y Jút ẢNH: HỮU TÚ

Thầy cô lau dọn trường lớp sạch sẽ, tươm tất trước ngày khai giảng năm học mới ẢNH: HỮU TÚ

Công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã hoàn tất ẢNH: HỮU TÚ

Giáo viên và học sinh vùng biên giới Đắk Lắk háo hức chờ đợi ngày khai giảng ẢNH: HỮU TÚ