Trường biên giới trước ngày khai giảng năm học mới

Ngày 4.9, các thầy cô, học sinh ở vùng biên giới xã Buôn Đôn (thuộc H.Buôn Đôn, Đắk Lắk cũ) tất bật chuẩn bị bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh, "chạy" chương trình với niềm hân hoan cho ngày khai giảng 5.9.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Y Jút (buôn Đrăng Phốk, xã Buôn Đôn), cho biết các giáo viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng.Trường tiểu học Y Jút là điểm trường nằm sâu trong khu rừng Vườn Quốc gia Yók Đôn. Hầu hết các em học sinh theo học tại trường là người đồng bào dân tộc thiểu số.
"Các em học sinh khi theo học tại đây thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như dụng cụ học tập. Tuy nhiên, giáo viên nhà trường rất nỗ lực tạo điều kiện học tốt nhất cho các em. Đồng thời, thầy cô cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm sách vở cho các em trong năm học mới", ông Linh cho hay.
Cách Trường tiểu học Y Jút khoảng 20 km, thầy cô và học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đây là điểm cầu khai giảng duy nhất của tỉnh Đắk Lắk, cùng 33 trường trên cả nước, kết nối trực tiếp với Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).
Dưới đây là một số hình ảnh các trường biên giới tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho ngày khai giảng 5.9:
