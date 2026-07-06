Trường đại học Sài Gòn sẽ về Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính chủ tri, làm việc với Trường đại học Sài Gòn và các sở, ngành chức năng liên quan đề xuất phương án di dời Trường Đại học Sài Gòn về trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đồng thời rà soát, đề xuất phương án xử lý các dự án đầu tư của Trường Đại học Sài Gòn đang thực hiện tại các cơ sở hiện hữu trong khu vực trung tâm thành phố và phương án quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất do Trường đại học Sài Gòn đang quản lý, sử dụng tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Trước đó, Sở Tài chính đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tại 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, cho Trường đại học Sài Gòn để làm cơ sở giáo dục. Trường đại học Sài Gòn thực hiện giao trả lại các cơ sở nhà, đất đã được giao quản lý, sử dụng cho thành phố.

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đề xuất giao cho Trường đại học Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Tài chính TP.HCM, các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố về cơ bản đều đã di dời và tập trung làm việc tại TP.HCM. Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ còn sử dụng một phần diện tích nhỏ để bố trí làm việc cho nhân sự các phòng, ban thuộc cơ quan, đơn vị để xử lý công việc chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động cung cấp các dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí cho y tế, giáo dục, văn hóa, thì hiện nay qua phối hợp, làm việc với các trường đại học đều có nhu cầu sử dụng để mở rộng cơ sở giáo dục, trong đó có Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường đại học Sài Gòn thuộc TP.HCM.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà đất. Còn Trường đại học Sài Gòn trước đây được UBND TP.HCM giao quản lý, sử dụng 4 cơ sở nhà, đất nhưng đến năm 2016 thì UBND thành phố đã thu hồi khu đất tại phường Tân Phong giao cho Trường đại học Tôn Đức Thắng thuê để đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở giáo dục - đào tạo. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tìm và giao đất ở vị trí khác cho Trường đại học Sài Gòn.

Như vậy, Trường đại học Sài Gòn đang quản lý, sử dụng 3 cơ sở nhà, đất, còn thiếu 1 vị trí đất khác chưa được UBND TP.HCM giao. Vì vậy, Sở Tài chính TP.HCM đề xuất phương án bố trí trụ sở Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Trường đại học Sài Gòn để làm cơ sở giáo dục.