Trường đại học Thủ Dầu Một hợp tác lập mô hình đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp

Đến dự chương trình có TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM; tiến sĩ Jenny Zapf, Giám đốc chương trình khởi nghiệp giáo dục, Đại học Pennsylvania (Mỹ); bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM; TS Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM… cùng hơn 100 lãnh đạo các doanh nghiệp, viện đào tạo, chuyên gia tham dự.

PGS-TS Lê Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một cho biết Việt Nam đứng trước một vận hội lớn, cần những người đủ tầm vóc và bản lĩnh để đưa đất nước nắm bắt thời cuộc, vươn lên vị thế mới; sự hợp tác giữa Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà nước trở thành nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái học tập, nghiên cứu và thực hành quản trị.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tham dự chương trình ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cùng hun đúc thế hệ lãnh đạo có "Trí sâu - Tâm sáng - Chí bền"

Phát biểu tại chương trình, TS Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, cho biết ông đã trải qua hơn 100 nước trên thế giới và nhận thấy khoảng cách giữa những doanh nghiệp của chúng ta và những quốc gia phát triển không chỉ nằm ở vốn, công nghệ hay quy mô thị trường mà còn một khoảng cách rất lớn nằm ở chất lượng của những người lãnh đạo doanh nghiệp.

TS Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: NI NA

"Một người lãnh đạo xuất sắc có thể thay đổi số phận của một doanh nghiệp, tạo ra hàng nghìn việc làm và góp phần thay đổi cả một cộng đồng. Ngược lại, một người có quyền lực nhưng thiếu năng lực, thiếu nhân cách hoặc thiếu ý chí cũng có thể gây tổn hại cho rất nhiều người", TS Mai Hữu Tín cho hay.

Các diễn giả tham gia chương trình tọa đàm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Từ những nhìn nhận trên, TS Mai Hữu Tín cho biết muốn tạo ra một mô hình đào tạo mở, trong đó tri thức tiên tiến của thế giới được kết hợp với thực tiễn Việt Nam, văn hóa Việt Nam và phương pháp rèn luyện con người của Vovinam. Một mô hình mà người học không chỉ để biết, không chỉ để làm, mà còn để trở thành một con người tốt hơn và một nhà lãnh đạo xứng đáng hơn.

Ký kết ghi nhớ hợp tác đào tạo ẢNH: NI NA

TS Mai Hữu Tín cho rằng Trường đại học Thủ Dầu Một mang đến môi trường giáo dục chính quy; Viện Vovinam toàn cầu đóng góp triết lý và phương pháp rèn luyện con người toàn diện thông qua võ đạo, chú trọng nhân cách, tính tự chủ và ý chí; Công ty cổ phần Viện Lãnh đạo Việt Nam kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, từ các trường đại học đến chuyên gia, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm thực tiễn để cùng hun đúc thế hệ lãnh đạo có "Trí sâu - Tâm sáng - Chí bền".