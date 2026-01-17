Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân vs Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2

Đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đang có lợi thế tâm lý cực lớn sau màn ra quân "điên rồ" trước Trường ĐH Đà Lạt. Họ chứng minh bản lĩnh kiên cường khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 với 2 bàn thắng liên tiếp trong 4 phút bù giờ cuối cùng. Sự bất ngờ, khó đoán chính là điểm mạnh của đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 ở giải lần này.

Đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 phải giành chiến thắng để bám đuổi đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đang ở thế chân tường sau thất bại 0-2 trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở lượt trận mở màn. Đội bóng áo lính với lối chơi đầy kỷ luật chắc chắn đã rút ra nhiều bài học sau trận thua đầu tiên. Để duy trì hy vọng đi tiếp, thầy trò đội ĐH Cảnh sát Nhân dân buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Thế trận giữa một bên đang hưng phấn để bám đuổi ngôi đầu bảng (đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2) và một bên không còn gì để mất (đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) dự báo sẽ vô cùng căng thẳng. Vì thế, trận đấu này được chờ đợi diễn ra hấp dẫn với nhiều bất ngờ và nhiều bàn thắng.