Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân - Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2: Phải thắng

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
17/01/2026 14:53 GMT+7

Sau thất bại trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở lượt đầu, đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân buộc phải thắng đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 ở lượt 2 nhóm 8 bảng C giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026. Trận đấu này diễn ra lúc 16 giờ ngày 17.1 trên sân Tao Đàn.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân vs Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2

Đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 đang có lợi thế tâm lý cực lớn sau màn ra quân "điên rồ" trước Trường ĐH Đà Lạt. Họ chứng minh bản lĩnh kiên cường khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 với 2 bàn thắng liên tiếp trong 4 phút bù giờ cuối cùng. Sự bất ngờ, khó đoán chính là điểm mạnh của đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 ở giải lần này.

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân - Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2: Phải thắng - Ảnh 1.

Đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 phải giành chiến thắng để bám đuổi đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân đang ở thế chân tường sau thất bại 0-2 trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ở lượt trận mở màn. Đội bóng áo lính với lối chơi đầy kỷ luật chắc chắn đã rút ra nhiều bài học sau trận thua đầu tiên. Để duy trì hy vọng đi tiếp, thầy trò đội ĐH Cảnh sát Nhân dân buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Thế trận giữa một bên đang hưng phấn để bám đuổi ngôi đầu bảng (đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2) và một bên không còn gì để mất (đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) dự báo sẽ vô cùng căng thẳng. Vì thế, trận đấu này được chờ đợi diễn ra hấp dẫn với nhiều bất ngờ và nhiều bàn thắng.

Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân - Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2: Phải thắng - Ảnh 2.

Tin liên quan

Trường ĐH Văn Lang 3-0 Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM: Bước ngoặt quan trọng

Trường ĐH Văn Lang 3-0 Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM: Bước ngoặt quan trọng

Đội bóng Trường ĐH Văn Lang đã giành chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM để đoạt ngôi đầu nhóm 7 vòng loại TP.HCM giải TNSV THACO CUP 2026.

Trường ĐH Phương Đông 3-3 ĐH Kinh tế quốc dân: Rượt đuổi ngoạn mục

Từ chức vô địch V-League đến sân cỏ sinh viên

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân TNSV THACO cup 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận