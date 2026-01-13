Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 – Trường ĐH Đà Lạt: Chờ đợi kịch tính

Đồng Nguyên Khang - Bảo Nghi
13/01/2026 13:00 GMT+7

Trận mở màn ở nhóm 8, bảng C giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) được kỳ vọng diễn ra hấp dẫn bởi đây là cuộc đấu giữa 2 gương mặt còn khá mới: đội Trường ĐH Đà Lạt chạm trán đội Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2. Trận đấu này diễn ra lúc 14 giờ ngày 13.1 trên sân trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trường ĐH Đà Lạt vs Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2

Điểm hấp dẫn nhất của cặp đấu Trường ĐH Đà Lạt và Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 chính là sự "bí ẩn". Do cả hai đội đều là những gương mặt tương đối mới mới, thông tin về lối chơi, nhân sự hay chiến thuật của đối phương gần như là một con số không tròn trĩnh đối với cả 2 ban huấn luyện. 

Trong bóng đá, khi hai đối thủ chưa biết quá nhiều về nhau, họ thường nhập cuộc với một tâm thế cởi mở, sẵn sàng chơi sòng phẳng để khẳng định bản sắc ngay từ những phút đầu tiên. Chính sự thiếu hụt thông tin nghiên cứu lại trở thành chất xúc tác cho một thế trận đôi công rực lửa, nơi các cầu thủ sinh viên có thể tự do phô diễn kỹ thuật.

Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 – Trường ĐH Đà Lạt: Chờ đợi kịch tính - Ảnh 1.

Đội trường ĐH Đà Lạt (áo hồng) cũng như đội trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm

ẢNH: BÁ DUY

Đội trường ĐH Đà Lạt với đặc trưng sức mạnh từ vùng cao nguyên hứa hẹn sẽ mang đến lối đá bền bỉ, dẻo dai. Trong khi đó, các cầu thủ đến từ CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 lại được kỳ vọng vào sự kỷ luật và thực dụng của dân kỹ thuật. Không có sự dè chừng quá mức thường thấy ở các cặp đấu đầy duyên nợ, trận đấu chiều nay được dự báo sẽ là một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Dù chưa phải là 2 đội danh tiếng, nhưng khát khao của 2 đội bóng này chắc chắn không hề nhỏ. Họ sẽ quyết tâm giành chiến thắng để mang đến lời chào sân ấn tượng của những gương mặt mới tại bảng C (khu vực TP.HCM) TNSV THACO Cup 2026.

Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 – Trường ĐH Đà Lạt: Chờ đợi kịch tính - Ảnh 2.

