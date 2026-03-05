Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Sức mạnh đáng gờm từ hàng công

"Tân binh" dày dạn kinh nghiệm

Tại vòng loại khu vực TP.HCM giải TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tham dự với tư cách là "tân binh", sau khi sáp nhập địa phương. Phải đối mặt với một môi trường khốc liệt hơn nhiều, nơi quy tụ những đội bóng sinh viên hàng đầu cả nước, đại diện từ Đồng Nai vẫn chứng minh được bản lĩnh của mình bằng sự dày dạn vốn có của một tập thể vừa được nâng cấp để tham gia giải hạng ba quốc gia. Sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận trận đấu và nền tảng thể lực dồi dào đã giúp thầy trò HLV Lê Hữu Phát không hề bỡ ngỡ trước những áp lực lớn ở sân chơi mới.

Hành trình tiến tới VCK TNSV THACO cup 2026 của đội bóng này là một chuỗi những màn trình diễn thuyết phục tại nhóm 6. Họ lần lượt vượt qua đội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM với tỷ số 2-0 và tạo nên chiến thắng kỷ lục 10-0 trước Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM.

HLV Lê Hữu Phát là cựu cầu thủ Đồng Nai, từng thi đấu V-League có phong cách chỉ đạo máu lửa ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, hai cột mốc thực sự khẳng định sức mạnh của thầy trò HLV Lê Hữu Phát chính là trận thắng nghẹt thở 1-0 trước Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM để chiếm ngôi đầu bảng và màn đánh bại Trường ĐH Văn Lang với tỷ số 5-3 ở trận play-off quyết định. Cần phải biết rằng, cả Trường ĐH Nông Lâm lẫn Trường ĐH Văn Lang đều là những đội bóng có truyền thống, sở hữu bề dày thành tích bậc nhất làng bóng đá sinh viên TP.HCM. Việc vượt qua những "ông lớn" này không chỉ mang lại tấm vé đi Nha Trang mà còn là lời khẳng định về vị thế đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

"Ngòi nổ" của đội bóng miền Đông Nam bộ

Sức mạnh của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nằm ở hàng tấn công, khi ghi tới 18 bàn thắng sau 4 trận đấu. Linh hồn trong lối chơi ấy chính là người đội trưởng mang áo số 10, Nguyễn Phú Hồng Phúc. Dù thể hình nhỏ con, nhưng Hồng Phúc lại là mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo và có khả năng đột biến cực cao. Anh chính là ngòi nổ quan trọng nhất, khi mọi đợt lên bóng của đội nhà hầu hết đều phải qua chân chàng thủ quân sinh năm 2004 này.

Nguyễn Phú Hồng Phúc (phải) nhỏ con nhưng rất khéo léo và nhanh nhẹn, là "bài toán khó" cho mọi hàng thủ ẢNH: ĐỘC LẬP

Với 6 pha lập công cùng hàng loạt đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn, Hồng Phúc không chỉ là chân sút số một mà còn là cầu thủ có khả năng khuấy đảo, phá nát hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo. Bên cạnh đó, sự nguy hiểm trên hàng công của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai còn đến từ các tiền đạo như Nguyễn Phạm Đăng Khoa với khả năng chạy chỗ thông minh, dứt điểm đa dạng và Phạm Hữu Trọng luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Trước VCK sắp tới tại Nha Trang, HLV Lê Hữu Phát cho biết toàn đội đang vô cùng hào hứng và tập trung cao độ. Sau khi cho các cầu thủ nghỉ tết vào ngày 26 tháng Chạp, đội đã hội quân trở lại ngay từ mồng 7 để bước vào những giáo án tập nặng, nhằm lấy lại thể trạng và cảm giác bóng sau kỳ nghỉ tương đối dài.

Nguyễn Phạm Đăng Khoa cũng là chân sút nguy hiểm trên hàng công đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, đội bóng cũng phải đối mặt với tổn thất về nhân sự khi hậu vệ trụ cột Đỗ Thái Bảo gặp chấn thương gối nghiêm trọng và không thể thi đấu tại VCK. Sự vắng mặt của người từng đeo băng đội trưởng mùa trước chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống phòng ngự của đội.

Đánh giá về các đối thủ sắp tới, HLV Lê Hữu Phát thận trọng nhận định rằng các đội bóng lọt vào vòng chung kết đều cân tài cân sức, có sự đầu tư kỹ lưỡng về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Mục tiêu trước mắt của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là tiến vào tứ kết, sau đó mới nỗ lực phấn đấu cho những thứ hạng cao hơn trong một giải đấu mà chất lượng đang ngày càng được nâng tầm qua mỗi năm.

Tại giải TNSV, thành tích tốt nhất của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là tấm HCĐ vào năm 2024 – nơi thầy trò HLV Lê Hữu Phát lần đầu tiên tham dự giải đấu.