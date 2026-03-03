Trường ĐH Thủy lợi trở lại để thách thức ngôi vương

Trường ĐH Thủy lợi lập lại trật tự

"Sau thất bại ở vòng loại năm ngoái, cả thầy và trò đội bóng Trường ĐH Thủy lợi ngồi lại với nhau. Chúng tôi đều buồn, nhưng quyết tâm biến nỗi buồn thành động lực. Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, tiếp tục thi đấu tích lũy kinh nghiệm để trở lại TNSV THACO cup", HLV Vũ Văn Trung chia sẻ ngay sau chiến thắng 5-0 trước ĐH Phenikaa.

Đó cũng là trận đấu quyết định, đưa cựu á quân Thủy lợi đến vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Đội Trường ĐH Thủy lợi đã đứng dậy ở nơi vấp ngã. 1 năm trước, thầy trò HLV Vũ Văn Trung bất lực trước "khối bê tông" mang tên Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khi để hòa 0-0, sau đó bại trận trên chấm luân lưu vì không khuất phục được "đôi tay vàng" của thủ môn Thatsaphone Xaiyasone.

Trường ĐH Thủy lợi là ứng viên vô địch hàng đầu ở vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, trật tự đã được thiết lập trở lại ở vòng loại năm nay. Trường ĐH Thủy lợi toàn thắng ĐH Công nghiệp Hà Nội (2-0), ĐH Phenikaa (5-0) và Trường ĐH Đại Nam (3-0) để đoạt vé đi tiếp với 9 điểm trọn vẹn. Thậm chí, nếu không tính chủ nhà Trường ĐH Nha Trang không đá vòng loại, Trường ĐH Thủy lợi là đội bóng đoạt vé dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 sớm nhất.

Cựu á quân đã trở lại đường đua. Dù là đội bóng đầu tiên lọt vào chung đến đến hai lần nhưng... chưa từng vô địch, bởi cái duyên chưa tới trên chấm luân lưu, song không thể phủ nhận sức mạnh của Trường ĐH Thủy lợi.

Đội bóng của ông Vũ Văn Trung chỉ thua 1/12 trận gần nhất tại vòng chung kết TNSV THACO cup (tính trong 90 phút). Trường ĐH Thủy lợi bền bỉ và bản lĩnh, nhờ lối chơi đa dạng, nhịp nhàng được vận hành trên đội hình ổn định và đồng nhất.

Trong tay HLV Vũ Văn Trung là những gương mặt đã quen thuộc với sân chơi của Báo Thanh Niên, như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan. Với kinh nghiệm vượt trội cùng sợi dây gắn kết chặt chẽ sau 4 năm liền đồng hành cùng nhau, không quá khi nói, dàn sao Trường ĐH Thủy lợi có... nhắm mắt cũng tìm thấy nhau để đập nhả phối hợp.

Trường ĐH Thủy lợi có lối đá nhuần nhuyễn, kết dính ẢNH: TUẤN MINH

"Ngọn lửa bóng đá Thủy lợi luôn "cháy", tạo ra sự khích lệ với nhiều lứa sinh viên, để các em hiểu được tinh thần Trường ĐH Thủy lợi, để luôn cố gắng cạnh tranh, làm mới bản thân, thể hiện khí chất bóng đá và con người Thủy lợi. Toàn đội sẽ nỗ lực duy trì bản sắc đặc biệt, không bị trộn lẫn, để tiếp tục khẳng định dấu ấn trong làng bóng đá sinh viên", HLV Vũ Văn Trung trải lòng.

Quyết thắng

Ngày 2.3, Trường ĐH Thủy lợi đã làm lễ xuất quân dự TNSV THACO cup 2026. Mục tiêu của Hoàng Danh cùng đồng đội là tính toán từng trận một, nỗ lực vượt qua mọi chướng ngại để tiến đến trận đấu cuối cùng.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực với tinh thần thắp lửa bóng đá Trường ĐH Thủy lợi, chơi máu lửa nhưng vẫn phải fair-play, tôn trọng đối thủ, tuân thủ luật chơi, thể hiện tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" của ban tổ chức.

Toàn đội đang tranh thủ thời gian để mài giũa mảng miếng chơi bóng, tuyển mộ thêm cầu thủ giỏi nhằm tăng sức cạnh tranh", HLV Vũ Văn Trung tiết lộ.

HLV Vũ Văn Trung muốn học trò chinh phục ngai vàng ẢNH: TUẤN MINH

Chiến lược gia bền bỉ 20 năm xây dựng "đế chế" bóng đá Thủy lợi chia sẻ thêm cách hóa giải ám ảnh luân lưu đã đeo bám đội suốt 3 mùa bóng qua: "Chúng tôi sẽ thay đổi đấu pháp, cách tiếp cận, sắp xếp lại người sút và nghiên cứu kỹ chiến thuật đá luân lưu. Các cầu thủ cũng cần trau dồi bản lĩnh thi đấu, thông qua tập luyện và thực chiến. Trường ĐH Thủy lợi sẽ nỗ lực đá luân lưu hiệu quả hơn".

Để làm dày lực lượng, ban huấn luyện Trường ĐH Thủy lợi đã tuyển quân để bổ sung lực lượng ngay sau khi khép lại vòng loại phía bắc. Chỉ khi có đội hình đồng đều, có chiều sâu, Trường ĐH Thủy lợi mới có thể nghiêm túc nghĩ đến ngôi vương.