Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM rất quyết tâm chuẩn bị cho giải TNSV 2026 ảnh: Nhật Thịnh





Nhóm 7 vòng loại khu vực TP.HCM (bảng C) TNSV THACO cup 2026 chứng kiến sự góp mặt của 4 đội bóng có thực lực là ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Vào lúc 16 giờ trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ khởi tranh cuộc chạm trán giữa Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tên cũ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), nơi cả 2 đều đặt mục tiêu phải thắng để tạo lợi thế trong cuộc so kè điểm số với 2 đối thủ còn lại.

Về mặt lý thuyết, một kết quả hòa sẽ không khác gì việc 2 đội bóng tự níu chân nhau, trở nên vô cùng bất lợi khi sẽ buộc phải thắng trong 2 trận đấu gặp ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH Văn Lang.

Đội bóng Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM đã vào đến vòng play-off mùa trước ảnh: Nhật Thịnh

Do vậy, người hâm mộ có thể chờ đợi màn tranh tài nảy lửa giữa 2 đội bóng được đánh giá có thực lực, tham vọng ngang nhau này.

Hãy chờ xem, liệu cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng có truyền thống một thời là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hay Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tên cũ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) sẽ xuất hiện những bất ngờ nào xảy ra không.