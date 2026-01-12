* Nhận định trước trận

Vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026 khởi tranh vào 9 giờ hôm nay (12.1), với cuộc thư hùng giữa Trường ĐH Đại Nam và ĐH Phenikaa trên sân bóng Trường ĐH Thủy lợi. Đây là trận đấu trong khuôn khổ nhóm A.

Nằm ở bảng đấu khó khăn với chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi và ĐH Công nghiệp Hà Nội, có lẽ cả hai đội ĐH Phenikaa và Trường ĐH Đại Nam hiểu rằng, việc gặp nhau ở trận ra quân là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy 3 điểm.

Trường ĐH Đại Nam có năm thứ 4 bước đến vòng loại sân chơi TNSV THACO cup. Ở cả ba lần trước đó, dù chưa từng đoạt vé đi tiếp (đi xa nhất là đến vòng play-off ở vòng loại mùa 2), song Trường ĐH Đại Nam vẫn là đội bóng có kinh nghiệm và thực lực.

Trường ĐH Đại Nam (áo trắng) có lần thứ tư dự vòng loại TNSV THACO cup ẢNH: ĐỘC LẬP

Các học trò HLV Nguyễn Trung Thành có nền tảng thể lực tốt, sở hữu lối đá cơ bắp, lăn xả cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Kinh nghiệm có được ở những mùa giải trước là vốn quý, giúp Trường ĐH Đại Nam lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng kỹ càng ở vòng loại năm nay. Dương Văn Cần cùng đồng đội đã tập trung rèn thể lực và lối chơi từ sớm, chỉnh sửa cách triển khai bóng để mảng miếng tấn công thêm biến hóa, đa dạng.

Còn với ĐH Phenikaa, dù đây mới là mùa giải thứ hai dự vòng loại, song đội bóng này đã sớm chứng minh thực lực đáng gờm. Mùa trước, ĐH Phenikaa gây bất ngờ khi thắng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội với tỷ số 2-0 ngay trong lần đầu bước đến giải.

Dù sau đó thua Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội dẫn đến hụt vé play-off, nhưng ĐH Phenikaa vẫn để lại ấn tượng đẹp nhờ tổ chức lối chơi khoa học, có đường nét, kết hợp tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Chính sự chỉn chu, hiện đại đang tạo nên "chất Phenikaa" ở sân chơi sinh viên (cả sân 5 lẫn sân 7), giúp đội bóng non trẻ này tiến bộ qua từng giải.

Ở sân chơi 11, nơi những thế lực như Trường ĐH Thủy lợi hay Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã có chỗ đứng vững chãi, ĐH Phenikaa phải nỗ lực rất nhiều để có vị thế chắc chắn, vững vàng, với những bước đi nhỏ bé được bắt đầu từ chính hôm nay.

Với thực lực nhỉnh hơn, Trường ĐH Đại Nam có ưu thế để giành 3 điểm đầu tay. Song, nếu không chắt chiu cơ hội, hãy cẩn thận những đòn "trừng phạt" khó chịu mà ĐH Phenikaa đã sẵn sàng giăng ra.