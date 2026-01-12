Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Đại Nam - ĐH Phenikaa: Chắt chiu cơ hội

Hồng Nam - Lĩnh Nam
12/01/2026 07:38 GMT+7

Màn so tài ĐH Phenikaa ở trận ra quân (9 giờ ngày 12.1) là cơ hội vàng để Trường ĐH Đại Nam khởi đầu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) với 3 điểm trọn vẹn.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trước trận  

Vòng loại phía bắc TNSV THACO cup 2026 khởi tranh vào 9 giờ hôm nay (12.1), với cuộc thư hùng giữa Trường ĐH Đại Nam và ĐH Phenikaa trên sân bóng Trường ĐH Thủy lợi. Đây là trận đấu trong khuôn khổ nhóm A.

Nằm ở bảng đấu khó khăn với chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi và ĐH Công nghiệp Hà Nội, có lẽ cả hai đội ĐH Phenikaa và Trường ĐH Đại Nam hiểu rằng, việc gặp nhau ở trận ra quân là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy 3 điểm.

Trường ĐH Đại Nam có năm thứ 4 bước đến vòng loại sân chơi TNSV THACO cup. Ở cả ba lần trước đó, dù chưa từng đoạt vé đi tiếp (đi xa nhất là đến vòng play-off ở vòng loại mùa 2), song Trường ĐH Đại Nam vẫn là đội bóng có kinh nghiệm và thực lực. 

Trường ĐH Đại Nam - ĐH Phenikaa: Chắt chiu cơ hội - Ảnh 1.

Trường ĐH Đại Nam (áo trắng) có lần thứ tư dự vòng loại TNSV THACO cup

ẢNH: ĐỘC LẬP

Các học trò HLV Nguyễn Trung Thành có nền tảng thể lực tốt, sở hữu lối đá cơ bắp, lăn xả cùng tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Kinh nghiệm có được ở những mùa giải trước là vốn quý, giúp Trường ĐH Đại Nam lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng kỹ càng ở vòng loại năm nay. Dương Văn Cần cùng đồng đội đã tập trung rèn thể lực và lối chơi từ sớm, chỉnh sửa cách triển khai bóng để mảng miếng tấn công thêm biến hóa, đa dạng.

Còn với ĐH Phenikaa, dù đây mới là mùa giải thứ hai dự vòng loại, song đội bóng này đã sớm chứng minh thực lực đáng gờm. Mùa trước, ĐH Phenikaa gây bất ngờ khi thắng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội với tỷ số 2-0 ngay trong lần đầu bước đến giải. 

Dù sau đó thua Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội dẫn đến hụt vé play-off, nhưng ĐH Phenikaa vẫn để lại ấn tượng đẹp nhờ tổ chức lối chơi khoa học, có đường nét, kết hợp tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Chính sự chỉn chu, hiện đại đang tạo nên "chất Phenikaa" ở sân chơi sinh viên (cả sân 5 lẫn sân 7), giúp đội bóng non trẻ này tiến bộ qua từng giải. 

Ở sân chơi 11, nơi những thế lực như Trường ĐH Thủy lợi hay Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã có chỗ đứng vững chãi, ĐH Phenikaa phải nỗ lực rất nhiều để có vị thế chắc chắn, vững vàng, với những bước đi nhỏ bé được bắt đầu từ chính hôm nay.

Với thực lực nhỉnh hơn, Trường ĐH Đại Nam có ưu thế để giành 3 điểm đầu tay. Song, nếu không chắt chiu cơ hội, hãy cẩn thận những đòn "trừng phạt" khó chịu mà ĐH Phenikaa đã sẵn sàng giăng ra.

Trường ĐH Đại Nam - ĐH Phenikaa: Chắt chiu cơ hội - Ảnh 2.

Tin liên quan

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) đã hoàn tất vào chiều nay 11.1.

Trường ĐH Quy Nhơn 1-0 Trường ĐH Sài Gòn: 3 điểm kịch tính

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 6-0 Trường ĐH Kinh tế Luật: Chiến thắng đậm đà

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Đại Nam ĐH Phenikaa giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận