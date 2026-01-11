Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ

Chủ nhà chuẩn bị khai hội

Chiều 11.1, lễ tổng duyệt khai mạc và cuộc họp kỹ thuật giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) đã diễn ra tại Trường ĐH Thủy lợi.

Trường ĐH Thủy lợi cũng là đơn vị đã đăng cai vòng loại phía bắc 3 mùa giải đã qua của sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. "Trường ĐH Thủy lợi có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn. Chúng tôi luôn đảm bảo, đề cao công tác an ninh, an toàn cho trận đấu, công tác tiếp đón các đội bóng dự giải, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để các cuộc so tài diễn ra đẹp mắt, hấp dẫn, có tính chất chuyên môn cao, mang lại làn gió mới cho sân chơi bóng đá sinh viên", HLV Vũ Văn Trung của Trường ĐH Thủy lợi, đại diện ban tổ chức sân chia sẻ.

Cuộc họp kỹ thuật trước thềm vòng loại phía bắc diễn ra chiều 11.1 ẢNH: TUẤN MINH

Ông Vũ Văn Trung khẳng định Trường ĐH Thủy lợi sẽ đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu ẢNH: TUẤN MINH

Đại diện trọng tài, các trường tham dự họp kỹ thuật ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi họp kỹ thuật, nhà báo Trần Quang Tuyến, Ủy viên BTC TNSV THACO cup 2026, khẳng định qua 3 mùa tổ chức, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã chứng minh được sức hấp dẫn, tính chuyên nghiệp trong mắt người hâm mộ và các đội tuyển dự giải, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của làng bóng đá học đường.

Thành công của TNSV THACO cup 2026 đến từ nỗ lực của ban tổ chức cũng như các đội dự giải, khi tất cả cùng chung tay nỗ lực tạo nên sân chơi văn minh, tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng. Tuy nhiên, để đảm bảo giải đấu duy trì chất lượng và tiếp tục lộ trình chuyên nghiệp hóa toàn diện, ông Trần Quang Tuyến nhắc nhở các đội cần nghiêm túc tuân thủ quy định, điều lệ giải, đặc biệt ở khâu đăng ký và sử dụng cầu thủ, tránh phạm luật, để lại tranh cãi ảnh hưởng tới uy tín giải đấu.

Tại buổi họp kỹ thuật, đại diện giám sát trận đấu đã phổ biến quy định giải ở vòng loại phía bắc nói riêng và vòng loại TNSV THACO cup 2026 nói chung, với một số thay đổi đáng chú ý so với các mùa trước.

Ban tổ chức đã phổ biến đầy đủ thông tin, quy định về giải, nhận được sự đồng thuận của các đội bóng tham dự. Trong buổi chiều nay, các đội cũng hoàn tất công tác xác nhận thông tin màu áo - quần thi đấu, kiểm tra, đối chiếu thông tin để xong bước cuối cùng, trước khi ra sân "chiến" vòng loại phía bắc.

Công tác an ninh và y tế cũng được thống nhất ở buổi họp kỹ thuật. Đại diện lực lượng an ninh khẳng định sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các quan chức, cầu thủ, CĐV..., đảm bảo trận đấu diễn ra văn minh, đúng mực. Đội ngũ y tế túc trực toàn thời gian, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp, đặt sức khỏe cầu thủ lên đầu.

Lễ tổng duyệt khai mạc diễn ra chiều 11.1 ẢNH: TUẤN MINH

Chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi đá trận ra quân gặp ĐH Công nghiệp Hà Nội lúc 14 giờ ngày mai 12.1 ẢNH: TUẤN MINH

Lễ khai mạc vòng loại phía bắc bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày mai (12.1). Sau lễ khai mạc, chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi bước vào trận ra quân nhóm A với ĐH Công nghiệp Hà Nội lúc 14 giờ.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, hai đội bóng nhóm A còn lại gồm Trường ĐH Đại Nam và ĐH Phenikaa sẽ so tài trong trận đấu đầu tiên, diễn ra lúc 9 giờ trên sân bóng Trường ĐH Thủy lợi.

Cạnh tranh khắc nghiệt

Vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO có 12 đội bóng tham dự, chia thành 3 nhóm đấu A, B, C.

Nhóm A: Trường ĐH Thủy lợi (chủ nhà), Trường ĐH Đại Nam, ĐH Phenikaa, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Nhóm B: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường CĐ FPT Polytechnic, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghệ Đông Á.

Nhóm C: Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Các đội bóng ở từng nhóm đấu sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội đấu 3 trận. 3 đội xếp nhất ở 3 nhóm đấu sẽ giành quyền dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.