Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ

Hồng Nam - Đình Huy
11/01/2026 17:52 GMT+7

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) đã hoàn tất vào chiều nay 11.1.

Chủ nhà chuẩn bị khai hội

Chiều 11.1, lễ tổng duyệt khai mạc và cuộc họp kỹ thuật giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) đã diễn ra tại Trường ĐH Thủy lợi.

Trường ĐH Thủy lợi cũng là đơn vị đã đăng cai vòng loại phía bắc 3 mùa giải đã qua của sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. "Trường ĐH Thủy lợi có kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu lớn. Chúng tôi luôn đảm bảo, đề cao công tác an ninh, an toàn cho trận đấu, công tác tiếp đón các đội bóng dự giải, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để các cuộc so tài diễn ra đẹp mắt, hấp dẫn, có tính chất chuyên môn cao, mang lại làn gió mới cho sân chơi bóng đá sinh viên", HLV Vũ Văn Trung của Trường ĐH Thủy lợi, đại diện ban tổ chức sân chia sẻ. 

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 1.

Cuộc họp kỹ thuật trước thềm vòng loại phía bắc diễn ra chiều 11.1

ẢNH: TUẤN MINH

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 2.

 Ông Vũ Văn Trung khẳng định Trường ĐH Thủy lợi sẽ đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu

ẢNH: TUẤN MINH

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 3.

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 4.

Đại diện trọng tài, các trường tham dự họp kỹ thuật

ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi họp kỹ thuật, nhà báo Trần Quang Tuyến, Ủy viên BTC TNSV THACO cup 2026, khẳng định qua 3 mùa tổ chức, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã chứng minh được sức hấp dẫn, tính chuyên nghiệp trong mắt người hâm mộ và các đội tuyển dự giải, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của làng bóng đá học đường.

Thành công của TNSV THACO cup 2026 đến từ nỗ lực của ban tổ chức cũng như các đội dự giải, khi tất cả cùng chung tay nỗ lực tạo nên sân chơi văn minh, tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng. Tuy nhiên, để đảm bảo giải đấu duy trì chất lượng và tiếp tục lộ trình chuyên nghiệp hóa toàn diện, ông Trần Quang Tuyến nhắc nhở các đội cần nghiêm túc tuân thủ quy định, điều lệ giải, đặc biệt ở khâu đăng ký và sử dụng cầu thủ, tránh phạm luật, để lại tranh cãi ảnh hưởng tới uy tín giải đấu. 

Tại buổi họp kỹ thuật, đại diện giám sát trận đấu đã phổ biến quy định giải ở vòng loại phía bắc nói riêng và vòng loại TNSV THACO cup 2026 nói chung, với một số thay đổi đáng chú ý so với các mùa trước.

Ban tổ chức đã phổ biến đầy đủ thông tin, quy định về giải, nhận được sự đồng thuận của các đội bóng tham dự. Trong buổi chiều nay, các đội cũng hoàn tất công tác xác nhận thông tin màu áo - quần thi đấu, kiểm tra, đối chiếu thông tin để xong bước cuối cùng, trước khi ra sân "chiến" vòng loại phía bắc. 

Công tác an ninh và y tế cũng được thống nhất ở buổi họp kỹ thuật. Đại diện lực lượng an ninh khẳng định sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các quan chức, cầu thủ, CĐV..., đảm bảo trận đấu diễn ra văn minh, đúng mực. Đội ngũ y tế túc trực toàn thời gian, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp, đặt sức khỏe cầu thủ lên đầu. 

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 5.

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 6.

Lễ tổng duyệt khai mạc diễn ra chiều 11.1

ẢNH: TUẤN MINH

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 7.

Chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi đá trận ra quân gặp ĐH Công nghiệp Hà Nội lúc 14 giờ ngày mai 12.1

ẢNH: TUẤN MINH

Lễ khai mạc vòng loại phía bắc bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày mai (12.1). Sau lễ khai mạc, chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi bước vào trận ra quân nhóm A với ĐH Công nghiệp Hà Nội lúc 14 giờ.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, hai đội bóng nhóm A còn lại gồm Trường ĐH Đại Nam và ĐH Phenikaa sẽ so tài trong trận đấu đầu tiên, diễn ra lúc 9 giờ trên sân bóng Trường ĐH Thủy lợi. 

Cạnh tranh khắc nghiệt 

Vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO có 12 đội bóng tham dự, chia thành 3 nhóm đấu A, B, C.

Nhóm A: Trường ĐH Thủy lợi (chủ nhà), Trường ĐH Đại Nam, ĐH Phenikaa, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Nhóm B: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường CĐ FPT Polytechnic, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghệ Đông Á. 

Nhóm C: Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. 

Các đội bóng ở từng nhóm đấu sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội đấu 3 trận. 3 đội xếp nhất ở 3 nhóm đấu sẽ giành quyền dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO. 

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ- Ảnh 8.

Tin liên quan

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM 3-0 Trường ĐH RMIT: Ứng viên khẳng định sức mạnh

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM 3-0 Trường ĐH RMIT: Ứng viên khẳng định sức mạnh

Chiều 11.1, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội Trường ĐH RMIT, ở trận đấu thuộc lượt đầu nhóm 5 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 6-0 Trường ĐH Kinh tế Luật: Chiến thắng đậm đà

Trường ĐH Quy Nhơn 1-0 Trường ĐH Sài Gòn: 3 điểm kịch tính

Khám phá thêm chủ đề

giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam vòng loại phía Bắc Trường ĐH Thủy lợi tnsv thaco cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận