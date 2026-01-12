Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM: Thước đo tham vọng

Tiểu Bảo - Lĩnh Nam
12/01/2026 06:30 GMT+7

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ mở đầu hành trình tìm vé dự VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) bằng trận đối đầu với Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM lúc 7 giờ 45 ngày 12.1.

- Ảnh 1.

Có sân riêng giúp BHL Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chủ động kế hoạch chuẩn bị

ảnh: Linh Nhi

Khởi đầu mới của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Đội bóng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM bước vào TNSV THACO cup 2026 với tâm thế hứng khởi, nhờ lần đầu tiên có toàn thời gian chuẩn bị trên sân bóng 11 người vừa hoàn thành.

Sự đầu tư mạnh mẽ đó, thể hiện kỳ vọng và cam kết vững chắc của ban giám hiệu nhà trường với phong trào thể thao nói chung và phong trào bóng đá nói riêng của thương hiệu truyền thống của TP.HCM.

Được biết, năm nay đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang bước vào giai đoạn giao thời, chuyển giao thế hệ nên lực lượng của họ vẫn đang là ẩn số. Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến dày dạn sẽ là lợi thế rất đáng gờm của đội bóng này.

Tham vọng của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM

- Ảnh 2.

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đều đặn tập luyện ở giữa mùa thi

ảnh: Võ Hiếu

Ở bên kia chiến tuyến, đội bóng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đã chuẩn bị rất tích cực cho mùa giải năm nay, với lịch tập 3 buổi một tuần, ngay cả khi cầu thủ vẫn phải đi học và dự thi.

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM xem TNSV THACO cup 2026 là nơi để họ khẳng định tham vọng, bản lĩnh và khát khao đi đến tận trận đấu cuối cùng.

Do đó, đội bóng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đặt quyết tâm lấy trọn 3 điểm cho trận ra quân, vì 3 điểm trước đối thủ quan trọng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ giúp họ tiến một bước dài cho mục tiêu tranh ngôi đầu nhóm 6 để tranh vé dự vòng play-off vòng loại khu vực TP.HCM.

- Ảnh 3.

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ

Vòng loại phía bắc đã sẵn sàng bùng nổ

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc vòng loại phía bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup) đã hoàn tất vào chiều nay 11.1.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM 3-0 Trường ĐH RMIT: Ứng viên khẳng định sức mạnh

Thử thách thi đấu xa nhà và bản lĩnh của đội Trường ĐH Quy Nhơn

