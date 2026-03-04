Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Khẳng định tham vọng

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã có vòng loại ấn tượng ảnh: Độc Lập

Vòng loại ấn tượng của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026), đội bóng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nằm ở nhóm 5 vòng loại bảng C khu vực TP.HCM.

Trong trận ra quân, thầy trò HUTECH đã thắng thuyết phục đội Trường ĐH RMIT với tỷ số 3-0, trước khi có thêm 2 chiến thắng tuyệt đối trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (2-0) và Trường ĐH Kinh tế - Luật (3-0).

Kết quả ấn tượng này giúp đội bóng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM xếp nhất nhóm 5 với thành tích toàn thắng, ghi 8 bàn mà không để thủng lưới lần nào, qua đó bước vào vòng play-off một cách thuyết phục.

Trong trận play-off với Trường ĐH Trà Vinh là cái tên đáng gờm đã 2 lần liên tiếp đi sâu ở các VCK giải TNSV trong 2 mùa bóng gần nhất, đội bóng HUTECH một lần nữa thể hiện bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.

Niềm vui vỡ òa của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sau chiến thắng ở loạt play-off ảnh: Độc Lập

Đó là trận đấu nghẹt thở thực sự khi 2 đội bóng đã cùng nhau ghi được 4 bàn thắng chia đều cho cả 2 đội. Bước vào loạt luân lưu 11 m, các cầu thủ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã là những người chịu sức ép tốt hơn để thắng 5-3 chung cuộc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Lê Duy, đội hình HUTECH năm nay có sự biến động lớn khi có khoảng 50% cầu thủ mới, đồng nghĩa đội bóng cũng đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp lực lượng quan trọng.

Thực tế, tài lèo lái của HLV Trần Lê Duy giúp lối chơi của đội vẫn thể hiện rõ sự gắn kết, kỷ luật và có chất lượng chuyên môn đồng đều. Họ thể hiện được sự cân bằng rất rõ rệt giữa hàng công chơi biến hóa và hàng thủ chắc chắn, đồng đều.

Dù HLV Trần Lê Duy sẽ không thể dẫn dắt đội tại VCK TNSV THACO CUP 2026, nhưng người kế nhiệm HLV Phan Ánh Minh hiểu rõ nền tảng lối chơi và tinh thần tập thể, hứa hẹn sẽ giúp đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là ứng cử viên đáng gờm có thể đi sâu tại giải.

Đội bóng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã thay mới nửa đội hình ảnh: Độc Lập

Trưởng đoàn Đỗ Trần Trường chia sẻ: "Việc tiến vào VCK giải TNSV THACO Cup 2026 tại tỉnh Khánh Hòa quả thực là một cột mốc đầy tự hào của đội bóng nam Trường ĐH Công nghệ TP.HCM).

Nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ Ban Giám hiệu (BGH), lãnh đạo nhà trường cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của lực lượng sinh viên, đội bóng HUTECH sẽ bước vào VCK với một tâm thế vô cùng tự tin.

Dựa trên triết lý phát triển thể thao học đường của trường và những định hướng từ BHL, mục tiêu của đội bóng tại VCK 2026 là thi đấu cống hiến, không đặt nặng áp lực thành tích. Giống như định hướng xuyên suốt từ các mùa giải trước do Tiến sĩ - Phó hiệu trưởng Huỳnh Ngọc Anh từng chia sẻ, HUTECH không đặt chỉ tiêu thành tích cứng nhắc cho đội bóng.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ là ẩn số đáng gờm tại VCK TNSV THACO CUP 2026 ảnh: Độc Lập

Mục tiêu lớn nhất mà BGH mong muốn là các cầu thủ hãy ra sân thi đấu hết sức mình, tinh thần fair-play, cống hiến trận đấu thật đẹp. Giải đấu được xem là sân chơi để các bạn sinh viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Tiếp đó, đội bóng sẽ nỗ lực tiến càng sâu càng tốt bằng thực lực. Ở vòng loại, BHL đã đặt mục tiêu giành vé dự VCK và toàn đội đã xuất sắc làm được điều đó sau những chiến thắng tại vòng bảng cùng chiến thắng nghẹt thở trước ĐH Trà Vinh.

Khi đã góp mặt tại VCK, mục tiêu chuyên môn thiết thực nhất của toàn đội là càng vào sâu vòng trong càng tốt. Với dàn lực lượng đồng đều, lối chơi phòng ngự khoa học và phản công sắc nét, đội bóng đặt quyết tâm khẳng định bản lĩnh của một thế lực đáng gờm trong giới bóng đá sinh viên".