Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: 'Lá chắn thép' và khát vọng đổi màu huy chương

Vượt qua "chảo lửa" TP.HCM bằng bản lĩnh và sự gắn kết

Nằm ở nhóm đấu đầy tính cạnh tranh tại vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026), đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã lần lượt đánh bại Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (2-0), hủy diệt Trường ĐH Đà Lạt (7-0) và tiếp tục dội "mưa bàn thắng" vào lưới Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (6-0). Bước vào trận play-off mang tính sinh tử với đối thủ đầy duyên nợ là Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, bản lĩnh của thầy trò HLV Trần Văn Dũng một lần nữa lên tiếng với chiến thắng thuyết phục 2-0.

Thành tích 4 trận toàn thắng là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, nhưng đằng sau đó là cả một sự thấu hiểu về độ khốc liệt của bóng đá sinh viên khu vực phía nam. HLV trưởng Trần Văn Dũng chia sẻ: "Nhìn chung vòng loại khu vực TP.HCM khi nào cũng đông nhất cả nước, quy tụ nhiều đội bóng mạnh. Để vượt qua được là điều rất khó khăn. Ai cũng biết, sự cạnh tranh tại đây là rất khốc liệt, khi hơn 30 đội tranh tài nhưng chỉ có 5,5 suất dự VCK".

Tiền vệ phòng ngự Đức Huy (8) chơi nổi bật trong đội hình Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính sự khắc nghiệt đó đã nhào nặn nên một tập thể Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM lì lợm và đoàn kết. Không sở hữu những ngôi sao rời rạc, sức mạnh của đội bóng này nằm ở sự gắn kết. Theo ông Dũng, điểm tựa lớn nhất giúp đội vượt qua những áp lực nghẹt thở chính là tinh thần tập thể: "Lực lượng của chúng tôi bao gồm các sinh viên từ năm 1 đến năm 4. Các em đoàn kết chơi bóng, đó là điểm mạnh nhất. Ngoài thể lực hay kỹ thuật, thì với bóng đá sinh viên, tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt khó mới là yếu tố tiên quyết".

Hệ thống phòng ngự khó bị phá vỡ

Nếu phải tìm một con số thống kê ấn tượng nhất về đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại vòng loại, đó chính là số 0 tròn trĩnh ở cột bàn thua. Ghi 17 bàn thắng và giữ sạch lưới tuyệt đối sau 4 trận đấu không phải may mắn, mà là minh chứng rõ nét cho một hệ thống phòng ngự được vận hành cực kỳ hiệu quả. Tại sân chơi TNSV THACO cup 2026, đội bóng của HLV Trần Văn Dũng đang dần xây dựng thương hiệu là một "lá chắn thép" khó bị phá vỡ.

HLV Trần Văn Dũng xây dựng lối chơi phòng ngự kỷ luật cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Trần Văn Dũng không hề giấu giếm triết lý thực dụng của mình: "Chúng tôi ưu tiên khâu phòng thủ. Trong đó, những cầu thủ đàn anh có chuyên môn và tâm lý tốt sẽ dẫn dắt các cầu thủ ít kinh nghiệm hơn". Trong hệ thống đó, Nguyễn Đức Huy đóng vai trò là một "máy quét" đúng nghĩa ở khu trung tuyến, hóa giải mọi nguy cơ từ xa trước khi nó kịp tiếp cận vòng cấm. Sự ổn định của Đức Huy kết hợp cùng sự điềm tĩnh của Thạch Tuấn Tường đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho hàng công. Và khi đối phương mải mê dâng cao, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM luôn có sẵn "mũi khoan" lợi hại mang tên Trần Nguyễn Công Bảo – cầu thủ có tốc độ và khả năng chạy chỗ tốt, sẽ tận dụng tối đa những tình huống phản công sắc lẹm.

Trước khi bắt đầu hành trình chinh phục VCK TNSV THACO cup 2026, HLV Trần Văn Dũng đánh giá: "Hạn chế của chúng tôi so với các đối thủ tại VCK là về nhân sự. Các đội khác có những nhân tố đột biến, nổi bật. Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cần phát huy điểm mạnh nhất là lối chơi gắn kết". Hướng tới VCK tại Nha Trang, HLV Trần Văn Dũng bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho mọi đối thủ, đặc biệt là các đại diện của phía bắc: "Lúc nào bóng đá sinh viên miền Bắc cũng nhỉnh hơn nhờ bề dày truyền thống và nguồn nhân lực dồi dào từ các lò đào tạo trẻ. Các đội tại VCK cực mạnh nên chúng tôi phải thật nỗ lực thì mới có kết quả tốt".

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (áo đỏ) từng cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc ở mùa giải 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Với sự ủng hộ sát sao từ phía nhà trường và nền tảng là tấm HCĐ mùa giải 2025, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang hướng tới mục tiêu "đổi màu huy chương" tại VCK năm nay. Nếu tiếp tục duy trì được sự kỷ luật trong phòng ngự và tinh thần "đoàn kết vượt khó", thầy trò HLV Trần Văn Dũng hoàn toàn có khả năng tạo nên những bất ngờ tại thành phố biển Nha Trang.