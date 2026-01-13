Đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bước vào vòng loại TNSV THACO cup 2026 với tư thế của một đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Ở mùa giải 2025, đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từng khiến tất cả bất ngờ khi là đội bóng cuối cùng vượt qua vòng bảng VCK. Tuy nhiên, chính sự thực dụng và bản lĩnh đã giúp họ lầm lũi tiến thẳng vào tới bán kết. Trở lại mùa này, nhiều khả năng đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM duy trì lối chơi để nuôi hy vọng cải thiện thành tích.

Đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM rất khó chịu với lối đá kỷ luật, thực dụng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngược lại, đội trường ĐH Cảnh sát nhân dân lại có chút nuối tiếc. Mùa trước, đội bóng này trình diễn một lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt và giành tới 2 chiến thắng ở vòng loại. Dù vậy, sự thiếu may mắn đã khiến họ phải dừng bước sớm.

Thất bại cay đắng đó chính là động lực để đội trường ĐH Cảnh sát nhân dân quyết tâm thay đổi số phận ở mùa giải năm nay. Chắc chắn, họ vẫn theo đuổi lối đá tấn công nhưng điều cần làm là cải thiện khâu dứt điểm. Và khi đôi bên có phong cách đối lập, trận đấu này được kỳ vọng cực kỳ hấp dẫn.