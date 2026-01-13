Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - Cúp THACO

Live Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM – Trường ĐH Cảnh sát nhân dân: 2 sắc thái đối lập

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
13/01/2026 15:00 GMT+7

Nhóm 8 khu vực TP.HCM tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - Cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) sớm chứng kiến một cuộc đối đầu thú vị. Trận đấu giữa đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và đội trường ĐH Cảnh sát nhân dân lúc 16 giờ ngày 13.1 trên sân trường ĐH Tôn Đức Thắng không chính là cuộc so tài giữa 2 phong cách trái ngược.

Đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bước vào vòng loại TNSV THACO cup 2026 với tư thế của một đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Ở mùa giải 2025, đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từng khiến tất cả bất ngờ khi là đội bóng cuối cùng vượt qua vòng bảng VCK. Tuy nhiên, chính sự thực dụng và bản lĩnh đã giúp họ lầm lũi tiến thẳng vào tới bán kết. Trở lại mùa này, nhiều khả năng đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM duy trì lối chơi để nuôi hy vọng cải thiện thành tích.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM – Trường ĐH Cảnh sát nhân dân: 2 sắc thái đối lập - Ảnh 1.

Đội trường ĐH Công nghiệp TP.HCM rất khó chịu với lối đá kỷ luật, thực dụng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngược lại, đội trường ĐH Cảnh sát nhân dân lại có chút nuối tiếc. Mùa trước, đội bóng này trình diễn một lối đá tấn công cống hiến, đẹp mắt và giành tới 2 chiến thắng ở vòng loại. Dù vậy, sự thiếu may mắn đã khiến họ phải dừng bước sớm. 

Thất bại cay đắng đó chính là động lực để đội trường ĐH Cảnh sát nhân dân quyết tâm thay đổi số phận ở mùa giải năm nay. Chắc chắn, họ vẫn theo đuổi lối đá tấn công nhưng điều cần làm là cải thiện khâu dứt điểm. Và khi đôi bên có phong cách đối lập, trận đấu này được kỳ vọng cực kỳ hấp dẫn.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM – Trường ĐH Cảnh sát nhân dân: 2 sắc thái đối lập - Ảnh 2.

