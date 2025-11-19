Trường ĐH Đà Lạt có thêm 5 tân phó giáo sư, 6 tân tiến sĩ

Ngày 19.11, nhân lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH Đà Lạt vinh danh 5 tân phó giáo sư vừa được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận tại Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19.11.2025 và 6 tân tiến sĩ hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt chúc mừng các tân phó giáo sư và tân tiến sĩ ẢNH: L.V

Dịp này nhà trường chính thức đón chào 1 phó giáo sư, và 5 tiến sĩ mới về công tác, tiếp tục bổ sung vào đội ngũ nhân lực khoa học chất lượng cao của trường. Tính đến tháng 11.2025, Trường ĐH Đà Lạt có gần 500 cán bộ và giảng viên, với cơ cấu hợp lý giữa đội ngũ giảng dạy và cán bộ hành chính. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt trên 43%, trong đó có 1 giáo sư, 23 phó giáo sư và gần 150 tiến sĩ đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt chúc mừng 1 phó giáo sư, và 5 tiến sĩ mới về công tác ẢNH: L.V

Đến nay, Trường ĐH Đà Lạt có 14 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, gồm 5 chương trình theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, 9 chương trình theo tiêu chuẩn của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN - QA).

Đặc biệt, trong nhiều năm qua, Trường ĐH Đà Lạt phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng để tổ chức 9 khóa đào tạo dành cho 42 sinh viên nước bạn Lào đến từ 2 tỉnh kết nghĩa của Lâm Đồng là Chăm-Pa-Sắc và Bô-Ly-Khăm-Xay với nhiều chuyên ngành. Kết quả đã có 13 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong đó có 11 sinh viên trở về Lào đóng góp xây dựng quê hương, 2 sinh viên tiếp tục ở lại học cao học.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, mong đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục xây dựng Trường ĐH Đà Lạt trở thành một trường đại học hiện đại, hội nhập ẢNH: L.V

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trân trọng gửi tới quý thầy cô những tình cảm, sự tri ân sâu sắc vì những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục xây dựng Trường ĐH Đà Lạt trở thành một trường đại học hiện đại, hội nhập, đa ngành, xứng đáng là trung tâm trí thức của khu vực miền Trung, Tây nguyên.