Trường ĐH Mở TP.HCM bổ nhiệm 2 tân phó giáo sư Khoa Luật

Tại buổi lễ, đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (PGS) cho các nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025.



Đáng chú ý, Khoa Luật có 2 nhà giáo được bổ nhiệm đợt này, gồm: tân PGS Lê Thị Tuyết Hà (Trưởng bộ môn luật thương mại) và tân PGS Lâm Tố Trang (Trưởng bộ môn luật dân sự).

Trưởng bộ môn luật thương mại, Khoa Luật Lê Thị Tuyết Hà, tân PGS của Trường ĐH Mở TP.HCM P.V

Đại diện nhà trường cho biết, đây là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cống hiến cho cộng đồng của các giảng viên. Mỗi tân PGS là một câu chuyện truyền cảm hứng về đam mê tri thức, tinh thần trách nhiệm với người học.

Cũng theo đại diện nhà trường, việc bổ sung thêm các PGS giúp Khoa Luật tiếp tục khẳng định uy tín học thuật, đồng thời cụ thể hóa chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên trình độ cao của Trường ĐH Mở TP.HCM. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập và thực tiễn phát triển xã hội hiện nay.







