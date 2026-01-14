Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM: Nuôi hy vọng

Giang Lao - Lĩnh Nam
14/01/2026 08:41 GMT+7

Đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM quyết tâm giành trận thắng trước đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lúc 9 giờ 45 ngày 14.1, để nuôi hy vọng tranh vé vào vòng play-off ở nhóm 1 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sẽ có bất ngờ?

Ở lượt trận ra quân ngày 9.1, đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tưởng chừng đã tạo bất ngờ lớn khi có thể dẫn trước đội mạnh Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng, đáng tiếc là cầu thủ Nguyễn Đăng Khoa (18) đã sút hỏng quả phạt đền.

- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (giữa) quyết tâm giành trận thắng nuôi hy vọng tranh vé vào vòng play-off ở nhóm 1

Ảnh: Nhật Thịnh

Nếu có bàn dẫn trước này, nhiều khả năng đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã có thể gây khó khăn hơn cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Việc bỏ lỡ cơ hội quá tốt để có bàn dẫn trước, khiến các cầu thủ của HLV Ngô Chí Tiến cũng dần đánh mất thế trận và chung cuộc để thua đậm với tỷ số tới 0-6.

Do đó, để níu kéo hy vọng, ở trận thứ hai tại nhóm 1, đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không có gì khác là ngoài quyết tâm vào trận với tất cả sự nỗ lực của mình để tìm chiến thắng trước đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM. Qua đó, nuôi hy vọng tranh ngôi đầu bảng đến lượt cuối.

Mặc dù vậy, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM (HUFLIT) đã cho thấy sức mạnh của mình với lối chơi chắc chắn và giàu tính kỷ luật. 

Ở trận ra quân, các cầu thủ HUFLIT đã có chiến thắng đầu tay trước đội Học viện Hàng Không Việt Nam với tỷ số 2-0. Vì vậy, họ đang rất hưng phấn và tràn đầy sự tự tin bước vào cuộc gặp đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội HUFLIT bám sát ứng cử viên số 1 tranh ngôi đầu nhóm 1 là đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Qua đó, hướng đến trận quyết định vào ngày 18.1 giữa hai đội để quyết định suất vào vòng play-off tranh vé dự vòng chung kết.

- Ảnh 2.

