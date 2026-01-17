ĐH Kinh tế TP.HCM có tìm được chiến thắng đầu tay? Nhật Thịnh

Cơ hội cho ĐH Kinh tế TP.HCM

Ở lượt trận ra quân, ĐH Kinh tế TP.HCM đã hòa 1-1 với Trường ĐH Văn Lang vốn là đối thủ cũng rất mạnh và giàu kinh nghiệm. Điều này cho thấy đội bóng ĐH Kinh tế TP.HCM có thực lực rất đáng gờm.

Trong khi đó Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã thua 1-3 trước Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, khiến họ đến lúc này tạm thời xếp chót nhóm 7 vòng loại TP.HCM TNSV THACO CUP 2026.

Bước vào lượt đấu thứ 2 này, 2 đội bóng ĐH Kinh tế TP.HCM và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ buộc phải thắng, dù xét về thực lực thì ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ được đánh giá cao hơn.

Việc 2 đội mạnh là Trường ĐH Văn Lang và đội đầu bảng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật phải chạm trán nhau cũng sẽ là dịp để những đội bóng phía sau bứt phá lên, tìm cơ hội để soán ngôi đầu nhóm 7 như ĐH Kinh tế TP.HCM.