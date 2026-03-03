Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026

Giữa những trường đại học có thế mạnh về phong trào thể thao, cái tên Trường ĐH Quy Nhơn nổi lên như một biểu tượng của sự can trường, kỷ luật và đậm chất đội bóng đất võ tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sứ mệnh của đội bóng đất võ

Không chỉ đến để góp vui, đội bóng đến từ miền Trung này đang mang theo khát vọng chiến thắng và khẳng định vị thế của bóng đá sinh viên xứ võ trên bản đồ toàn quốc.

Đội bóng của Trường ĐH Quy Nhơn mang trong mình tinh thần thượng võ ẢNH TƯ LIỆU

Đội bóng của Trường ĐH Quy Nhơn được biết đến như một biểu tượng thể thao của Bình Định (cũ), mảnh đất giàu truyền thống thượng võ. Mang trong mình tinh thần "đất võ", các cầu thủ luôn thi đấu mạnh mẽ, kỷ luật và đầy nhiệt huyết. Không chỉ đại diện cho nhà trường, đội bóng còn thể hiện niềm tự hào quê hương, khát vọng vươn lên và ý chí bền bỉ của tuổi trẻ miền Trung.

Tấm vé bước vào VCK TNSV THACO cup 2026 tại Nha Trang của Trường ĐH Quy Nhơn không phải là may mắn. Đó là thành quả của một lối chơi khoa học, sự lỳ lợm và bản lĩnh được trui rèn qua từng trận đấu tại vòng loại khu vực TP.HCM.

HLV Thái Bình Thuận hy vọng đội bóng sẽ tiến sâu hơn so với mùa giải trước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại vòng đấu nhóm, các chàng trai phố biển đã tạo ra không ít bất ngờ khi thiết lập thành tích toàn thắng cả 3 trận. Những đối thủ như Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn lần lượt bị khuất phục trước lối đá tấn công rực lửa nhưng cũng đầy toan tính của thầy trò HLV Thái Bình Thuận.

Thế nhưng, thử thách thực sự chỉ đến ở trận play-off quyết định ngày 25.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đối đầu với Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Quy Nhơn đã trải qua 80 phút chính thức nghẹt thở với tỷ số hòa 1-1. Trên chấm luân lưu định mệnh, bản lĩnh của người đất võ đã lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng kịch tính 4-3 không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn là lời khẳng định Trường ĐH Quy Nhơn không phải dễ nhằn.

Thủ môn Mai Quốc Đạt đặt quyết tâm cháy hết mình tại Nha Trang ẢNH TƯ LIỆU

HLV Thái Bình Thuận chia sẻ: "Chúng tôi đến với giải đấu trong tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp. Mang trên mình cái tên đội bóng đất võ, chúng tôi rất tự hào và sẽ xem đó là động lực, là sứ mệnh để thi đấu thật tốt. Năng lực có thể có giới hạn nhưng thi đấu phải dựa trên tinh thần thượng võ, fair play."

Vượt qua "gót chân Achilles"

Bên cạnh những điểm sáng về kỹ thuật, đội bóng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế từ mùa giải trước. Đội trưởng Hồ Nhật Trí (21 tuổi) chia sẻ về điểm yếu "chí tử" mà đội từng gặp phải là tâm lý không ổn định trong 15 phút đầu trận. Đây chính là lý do khiến họ từng nhận thất bại cay đắng trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm ngoái.

Đội trưởng Hồ Nhật Trí cho biết toàn đội đã và đang khắc phục những điểm yếu để có thể đối đầu với các đối thủ nặng đô ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Từ kinh nghiệm xương máu đó, năm nay cả đội đã tập trung rèn luyện tâm lý chiến. Chúng em học cách giữ cái đầu lạnh ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, phối hợp nhịp nhàng để kiểm soát thế trận. Hiện đội đã khắc phục được điểm yếu này và sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ trong tháng 3 tới," Nhật Trí khẳng định.

Sự tự tin đó còn lan tỏa đến vị trí thủ thành, thủ môn Mai Quốc Đạt (25 tuổi), người đã có những pha cứu thua xuất thần ở vòng loại, đặt quyết tâm cháy hết mình tại Nha Trang. "Năm ngoái chúng em dừng chân ở tứ kết. Năm nay, mục tiêu là phải làm tốt hơn thế nữa. Chúng em nợ người hâm mộ đất võ một niềm vui trọn vẹn hơn", Mai Quốc Đạt nói.

Mang trên mình cái tên đội bóng đất võ, đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn xem đó là sứ mệnh để thi đấu thật tốt ẢNH: ĐỨC NHẬT

HLV Thái Bình Thuận nhấn mạnh rằng việc lọt vào VCK lần thứ hai liên tiếp đã là một thành công bước đầu. Tuy nhiên, ông không giấu diếm tham vọng rằng mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng và phấn đấu tiến sâu hơn so với mùa giải trước.

"Dù là đất khách nhưng đây đã là lần thứ 2 đội đến với Nha Trang do đó cả đội không bị áp lực nhiều. Những đội bóng còn lại đều là những đối thủ nặng đô, do đó chúng tôi sẽ không chủ quan mà cố gắng khắc phục những thiếu sót để tiến sâu nhất có thể bằng tất cả quyết tâm và nỗ lực", HLV Thái Bình Thuận chia sẻ.