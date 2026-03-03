Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026

Đức Nhật
Đức Nhật
03/03/2026 11:11 GMT+7

VCK TNSV THACO cup 2026 đang nóng dần lên với sự góp mặt của những đội bóng tên tuổi.

Giữa những trường đại học có thế mạnh về phong trào thể thao, cái tên Trường ĐH Quy Nhơn nổi lên như một biểu tượng của sự can trường, kỷ luật và đậm chất đội bóng đất võ tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sứ mệnh của đội bóng đất võ

Không chỉ đến để góp vui, đội bóng đến từ miền Trung này đang mang theo khát vọng chiến thắng và khẳng định vị thế của bóng đá sinh viên xứ võ trên bản đồ toàn quốc.

Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Đội bóng của Trường ĐH Quy Nhơn mang trong mình tinh thần thượng võ

ẢNH TƯ LIỆU

Đội bóng của Trường ĐH Quy Nhơn được biết đến như một biểu tượng thể thao của Bình Định (cũ), mảnh đất giàu truyền thống thượng võ. Mang trong mình tinh thần "đất võ", các cầu thủ luôn thi đấu mạnh mẽ, kỷ luật và đầy nhiệt huyết. Không chỉ đại diện cho nhà trường, đội bóng còn thể hiện niềm tự hào quê hương, khát vọng vươn lên và ý chí bền bỉ của tuổi trẻ miền Trung.

Tấm vé bước vào VCK TNSV THACO cup 2026 tại Nha Trang của Trường ĐH Quy Nhơn không phải là may mắn. Đó là thành quả của một lối chơi khoa học, sự lỳ lợm và bản lĩnh được trui rèn qua từng trận đấu tại vòng loại khu vực TP.HCM.

Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

HLV Thái Bình Thuận hy vọng đội bóng sẽ tiến sâu hơn so với mùa giải trước

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại vòng đấu nhóm, các chàng trai phố biển đã tạo ra không ít bất ngờ khi thiết lập thành tích toàn thắng cả 3 trận. Những đối thủ như Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn lần lượt bị khuất phục trước lối đá tấn công rực lửa nhưng cũng đầy toan tính của thầy trò HLV Thái Bình Thuận.

Thế nhưng, thử thách thực sự chỉ đến ở trận play-off quyết định ngày 25.1 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đối đầu với Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Quy Nhơn đã trải qua 80 phút chính thức nghẹt thở với tỷ số hòa 1-1. Trên chấm luân lưu định mệnh, bản lĩnh của người đất võ đã lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng kịch tính 4-3 không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn là lời khẳng định Trường ĐH Quy Nhơn không phải dễ nhằn.

Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Thủ môn Mai Quốc Đạt đặt quyết tâm cháy hết mình tại Nha Trang

ẢNH TƯ LIỆU

HLV Thái Bình Thuận chia sẻ: "Chúng tôi đến với giải đấu trong tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp. Mang trên mình cái tên đội bóng đất võ, chúng tôi rất tự hào và sẽ xem đó là động lực, là sứ mệnh để thi đấu thật tốt. Năng lực có thể có giới hạn nhưng thi đấu phải dựa trên tinh thần thượng võ, fair play."

Vượt qua "gót chân Achilles"

Bên cạnh những điểm sáng về kỹ thuật, đội bóng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế từ mùa giải trước. Đội trưởng Hồ Nhật Trí (21 tuổi) chia sẻ về điểm yếu "chí tử" mà đội từng gặp phải là tâm lý không ổn định trong 15 phút đầu trận. Đây chính là lý do khiến họ từng nhận thất bại cay đắng trước Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm ngoái.

Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Đội trưởng Hồ Nhật Trí cho biết toàn đội đã và đang khắc phục những điểm yếu để có thể đối đầu với các đối thủ nặng đô

ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Từ kinh nghiệm xương máu đó, năm nay cả đội đã tập trung rèn luyện tâm lý chiến. Chúng em học cách giữ cái đầu lạnh ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, phối hợp nhịp nhàng để kiểm soát thế trận. Hiện đội đã khắc phục được điểm yếu này và sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ trong tháng 3 tới," Nhật Trí khẳng định.

Sự tự tin đó còn lan tỏa đến vị trí thủ thành, thủ môn Mai Quốc Đạt (25 tuổi), người đã có những pha cứu thua xuất thần ở vòng loại, đặt quyết tâm cháy hết mình tại Nha Trang. "Năm ngoái chúng em dừng chân ở tứ kết. Năm nay, mục tiêu là phải làm tốt hơn thế nữa. Chúng em nợ người hâm mộ đất võ một niềm vui trọn vẹn hơn", Mai Quốc Đạt nói.

Trường ĐH Quy Nhơn phát huy tinh thần thượng võ tại VCK TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Mang trên mình cái tên đội bóng đất võ, đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn xem đó là sứ mệnh để thi đấu thật tốt

ẢNH: ĐỨC NHẬT

HLV Thái Bình Thuận nhấn mạnh rằng việc lọt vào VCK lần thứ hai liên tiếp đã là một thành công bước đầu. Tuy nhiên, ông không giấu diếm tham vọng rằng mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng và phấn đấu tiến sâu hơn so với mùa giải trước.

"Dù là đất khách nhưng đây đã là lần thứ 2 đội đến với Nha Trang do đó cả đội không bị áp lực nhiều. Những đội bóng còn lại đều là những đối thủ nặng đô, do đó chúng tôi sẽ không chủ quan mà cố gắng khắc phục những thiếu sót để tiến sâu nhất có thể bằng tất cả quyết tâm và nỗ lực", HLV Thái Bình Thuận chia sẻ.

Tin liên quan

'Người hùng' của đội bóng đất võ

'Người hùng' của đội bóng đất võ

Tại vòng play-off khu vực TP.HCM, thủ môn Mai Quốc Đạt đã ghi tên mình vào trái tim người hâm mộ. Anh chính là 'người hùng' thực thụ bảo vệ giấc mơ của đội bóng Trường ĐH Quy Nhơn.

Khám phá thêm chủ đề

VCK TNSV THACO cup 2026 đội bóng đất Võ Trường ĐH Quy Nhơn Nha Trang Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận