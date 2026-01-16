Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO:

Live Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Kinh tế Luật: Cơ hội để bứt lên

Thu Bồn - Lĩnh Nam
16/01/2026 08:22 GMT+7

9 giờ 45 hôm nay (16.1), đội Trường ĐH RMIT gặp đội Trường Kinh tế Luật, thuộc lượt trận thứ hai nhóm 5 – vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Ở trận đấu thuộc lượt đầu tiên của nhóm 5, đội Trường ĐH RMIT nhận thất bại 0-3 trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Dù vậy, không thể nói rằng đội bóng của HLV Võ Trung Kiên đã chơi tệ. Trước đối thủ có phong trào bóng đá sinh viên được xếp vào hàng tốp của TP.HCM như đội HUTECH, các cầu thủ của Trường ĐH RMIT đã thi đấu đầy nỗ lực.

So với mùa giải lần III - 2025, đội Trường ĐH RMIT đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Các học trò của ông Võ Trung Kiên chơi bóng một cách mạnh mẽ hơn, khiến cho đội được đánh giá cao hơn là HUTECH phải gặp nhiều khó khăn trong khâu tìm kiếm bàn thắng. Phải đến cuối hiệp 1, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM mới có thể phá lưới thủ môn Hsu Yu Hui (đội Trường ĐH RMIT).

Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Kinh tế Luật: - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH RMIT (phải) có cơ hội giành 3 điểm khi chạm trán đội Trường ĐH Kinh tế Luật

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều còn thiếu của các cầu thủ đội Trường ĐH RMIT có lẽ là bản lĩnh và thể lực, để duy trì thế trận chặt chẽ trong hiệp 2. Các học trò của HLV Võ Trung Kiên cũng tạo ra được những tình huống ngon ăn, nhưng chưa thể tận dụng để có bàn thắng.

Đối đầu với đội Trường ĐH Kinh tế Luật là cơ hội tốt để đội Trường ĐH RMIT thể hiện được sự tiến bộ của họ trong thời gian qua. Nếu đánh bại được đội Trường ĐH Kinh tế Luật ở trận đấu diễn ra lúc 9 giờ 45 hôm nay, đội Trường ĐH RMIT thậm chí có thể nghĩ đến tấm vé đi tiếp vào vòng play-off.

Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Kinh tế Luật: - Ảnh 2.

Tin liên quan

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá

Chiều 12.1, trận cầu tâm điểm giữa đội Trường ĐH Văn Lang và đội ĐH Kinh tế TP.HCM thuộc nhóm 7 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO đã khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Trọng tài V-League bén duyên với bóng đá sinh viên

Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu đăng cai vòng loại Tây Nam bộ: Có gì thú vị?

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH RMIT Trường ĐH Kinh tế luật TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận