Ở trận đấu thuộc lượt đầu tiên của nhóm 5, đội Trường ĐH RMIT nhận thất bại 0-3 trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Dù vậy, không thể nói rằng đội bóng của HLV Võ Trung Kiên đã chơi tệ. Trước đối thủ có phong trào bóng đá sinh viên được xếp vào hàng tốp của TP.HCM như đội HUTECH, các cầu thủ của Trường ĐH RMIT đã thi đấu đầy nỗ lực.

So với mùa giải lần III - 2025, đội Trường ĐH RMIT đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác. Các học trò của ông Võ Trung Kiên chơi bóng một cách mạnh mẽ hơn, khiến cho đội được đánh giá cao hơn là HUTECH phải gặp nhiều khó khăn trong khâu tìm kiếm bàn thắng. Phải đến cuối hiệp 1, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM mới có thể phá lưới thủ môn Hsu Yu Hui (đội Trường ĐH RMIT).

Đội Trường ĐH RMIT (phải) có cơ hội giành 3 điểm khi chạm trán đội Trường ĐH Kinh tế Luật ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều còn thiếu của các cầu thủ đội Trường ĐH RMIT có lẽ là bản lĩnh và thể lực, để duy trì thế trận chặt chẽ trong hiệp 2. Các học trò của HLV Võ Trung Kiên cũng tạo ra được những tình huống ngon ăn, nhưng chưa thể tận dụng để có bàn thắng.

Đối đầu với đội Trường ĐH Kinh tế Luật là cơ hội tốt để đội Trường ĐH RMIT thể hiện được sự tiến bộ của họ trong thời gian qua. Nếu đánh bại được đội Trường ĐH Kinh tế Luật ở trận đấu diễn ra lúc 9 giờ 45 hôm nay, đội Trường ĐH RMIT thậm chí có thể nghĩ đến tấm vé đi tiếp vào vòng play-off.