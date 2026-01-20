Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Phải giành 3 điểm

Thu Bồn - Bảo Nghi
20/01/2026 13:14 GMT+7

14 giờ hôm nay (20.1), đội Trường ĐH RMIT chạm trán đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt cuối nhóm 5, vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Sau 2 lượt trận, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xếp nhì ở nhóm 5 với 3 điểm và hiệu số +3. Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dẫn dầu với 6 điểm và hiệu số +5. Với cục diện này, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhất nhóm 5, bởi thầy trò HLV Phạm Hà Minh đã để thua 0-2 trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Tại giải đấu TNSV THACO cup 2026, yếu tố đối đầu được xét đến đầu tiên để phân định thứ hạng của các đội bằng điểm.

Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (trái) còn hy vọng vào vòng play-off

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy, đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vẫn còn "cửa" góp mặt ở vòng play-off, với tư cách là xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 9 nhóm. Để nuôi hy vọng, đội bóng ngành sư phạm cần phải giành chiến thắng trước đội Trường ĐH RMIT ở màn so tài vào 14 giờ chiều nay trên sân Tao Đàn.

Với những gì đã thể hiện, 3 điểm là nhiệm vụ không khó đối với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nếu các học trò của HLV Phạm Hà Minh chơi đúng sức. Ở phía ngược lại, đội Trường ĐH RMIT không còn cơ hội đi tiếp, khi toàn thua sau 2 trận.

Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Trường ĐH RMIT TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
