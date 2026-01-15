Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO:

Live Trường ĐH Sài Gòn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn: Không còn đường lùi

Nghi Thạo - Bảo Nghi
15/01/2026 15:00 GMT+7

16 giờ hôm nay (15.1), đội Trường ĐH Sài Gòn chạm trán đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, ở trận đấu thuộc lượt hai nhóm 4 – vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Trường ĐH Sài Gòn vs Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn

Tại nhóm 4, 3 đội là Trường ĐH Sài Gòn, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn và Trường ĐH Quy Nhơn được đánh giá cân tài cân sức và sẽ tranh chấp quyết liệt cho vị trí nhất nhóm. Trong đó, Trường ĐH Sài Gòn là đội bóng có thực lực, nhưng đã nhận thất bại 0-1 trong trận ra quân gặp đội Trường ĐH Quy Nhơn. Trận thua ngày mở màn đẩy đội Trường ĐH Sài Gòn vào thế khó.

Đội Trường ĐH Sài Gòn không còn đường lùi, khi bắt buộc phải giành chiến thắng trước đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn ở trận đấu diễn ra 16 giờ hôm nay thì mới còn hy vọng giành vé đi tiếp. Do đó, đội Trường ĐH Sài Gòn buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công và tìm kiếm bàn thắng, với tham vọng giành 3 điểm đầu tay.

Trường ĐH Sài Gòn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn: Không còn đường lùi - Ảnh 1.

Đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn là ứng viên cho vị trí nhất nhóm 4

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phía bên kia, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn phần nào đã khẳng định được năng lực với chiến thắng 3-1 trước đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Bước vào màn so tài thuộc lượt trận thứ hai, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn nắm trong tay lợi thế. Thầy trò HLV Giảng Ngọc Hùng Hậu có thể chủ động trong việc lựa chọn cách nhập cuộc. Trước đội Trường ĐH Sài Gòn buộc phải đẩy lên để giành chiến thắng, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn nhiều khả năng sẽ phòng ngự chắc chắn và chờ thời cơ để tung đòn quyết định.

Trường ĐH Sài Gòn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn: Không còn đường lùi - Ảnh 2.

Tin liên quan

Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu đăng cai vòng loại Tây Nam bộ: Có gì thú vị?

Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu đăng cai vòng loại Tây Nam bộ: Có gì thú vị?

Sân bóng vừa được xây mới, nâng cấp với 1.600 chỗ ngồi của Trường ĐH Đồng Tháp đã bảo đảm điều kiện tốt nhất để rộn ràng mở màn vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải TNSV THACO Cup 2026.

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Sài Gòn Trường CĐ bách khoa sài gòn TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận