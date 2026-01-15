Trường ĐH Sài Gòn vs Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn

Tại nhóm 4, 3 đội là Trường ĐH Sài Gòn, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn và Trường ĐH Quy Nhơn được đánh giá cân tài cân sức và sẽ tranh chấp quyết liệt cho vị trí nhất nhóm. Trong đó, Trường ĐH Sài Gòn là đội bóng có thực lực, nhưng đã nhận thất bại 0-1 trong trận ra quân gặp đội Trường ĐH Quy Nhơn. Trận thua ngày mở màn đẩy đội Trường ĐH Sài Gòn vào thế khó.

Đội Trường ĐH Sài Gòn không còn đường lùi, khi bắt buộc phải giành chiến thắng trước đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn ở trận đấu diễn ra 16 giờ hôm nay thì mới còn hy vọng giành vé đi tiếp. Do đó, đội Trường ĐH Sài Gòn buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công và tìm kiếm bàn thắng, với tham vọng giành 3 điểm đầu tay.

Đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn là ứng viên cho vị trí nhất nhóm 4 ẢNH: NHẬT THỊNH

Phía bên kia, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn phần nào đã khẳng định được năng lực với chiến thắng 3-1 trước đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Bước vào màn so tài thuộc lượt trận thứ hai, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn nắm trong tay lợi thế. Thầy trò HLV Giảng Ngọc Hùng Hậu có thể chủ động trong việc lựa chọn cách nhập cuộc. Trước đội Trường ĐH Sài Gòn buộc phải đẩy lên để giành chiến thắng, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn nhiều khả năng sẽ phòng ngự chắc chắn và chờ thời cơ để tung đòn quyết định.