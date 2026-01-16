Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO:

Live Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Quyết định ngôi nhất

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
16/01/2026 06:28 GMT+7

7 giờ 45 hôm nay (16.1), đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chạm trán đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thuộc lượt trận thứ hai nhóm 5 – vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có trận ra quân ấn tượng, khi giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Kinh tế Luật với tỷ số của một ván tennis, 6-0. Thầy trò HLV Phạm Hà Minh cho thấy họ là một tập thể không có ngôi sao, nhưng lại chơi đầy gắn kết khi các cầu thủ đã gắn bó với nhau trong một thời gian đủ dài. 6 bàn thắng của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở trận đấu đầu tiên đến từ 6 cầu thủ khác nhau.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Quyết định ngôi nhất - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) từng giành vé dự VCK mùa giải năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có biến động lớn về mặt nhân sự, với khoảng 50% cầu thủ mới. Dù vậy, chất lượng đội hình của HUTECH vẫn khá tốt, được thể hiện qua trận mở màn giành chiến thắng 3-0 trước đội Trường ĐH RMIT. Đoàn quân của HLV trưởng Trần Lê Duy hứa hẹn còn chơi tốt hơn nữa, sau khi bắt nhịp với giải đấu cùng tinh thần đang lên cao sau 3 điểm ngày ra quân.

Tại nhóm 5, có thể nói đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí đứng đầu. Do đó, cuộc so tài diễn ra vào sáng nay mang tính chất quyết định, khi đội nào giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua cho vị trí nhất nhóm (đồng nghĩa với một suất đá play-off).

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Quyết định ngôi nhất - Ảnh 2.

 

