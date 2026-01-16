Đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có trận ra quân ấn tượng, khi giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Kinh tế Luật với tỷ số của một ván tennis, 6-0. Thầy trò HLV Phạm Hà Minh cho thấy họ là một tập thể không có ngôi sao, nhưng lại chơi đầy gắn kết khi các cầu thủ đã gắn bó với nhau trong một thời gian đủ dài. 6 bàn thắng của đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở trận đấu đầu tiên đến từ 6 cầu thủ khác nhau.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) từng giành vé dự VCK mùa giải năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có biến động lớn về mặt nhân sự, với khoảng 50% cầu thủ mới. Dù vậy, chất lượng đội hình của HUTECH vẫn khá tốt, được thể hiện qua trận mở màn giành chiến thắng 3-0 trước đội Trường ĐH RMIT. Đoàn quân của HLV trưởng Trần Lê Duy hứa hẹn còn chơi tốt hơn nữa, sau khi bắt nhịp với giải đấu cùng tinh thần đang lên cao sau 3 điểm ngày ra quân.

Tại nhóm 5, có thể nói đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí đứng đầu. Do đó, cuộc so tài diễn ra vào sáng nay mang tính chất quyết định, khi đội nào giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua cho vị trí nhất nhóm (đồng nghĩa với một suất đá play-off).