GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết nhà trường đang tái cấu trúc chiến lược phát triển, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu.

Một trong những định hướng đáng chú ý là chuyển đổi mô hình tổ chức bộ môn sang các Lab đào tạo - nghiên cứu, gắn với những ngành công nghệ chiến lược.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: TLU

Các Lab được định hướng phát triển trong những lĩnh vực như công nghệ giao thông và hạ tầng thông minh, công nghệ biển và kinh tế biển, công nghệ bản sao số (Digital Twin) phục vụ quản lý lưu vực, hồ chứa và đô thị.

Nhà trường cũng định hướng kết hợp các lĩnh vực này với trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, năng lượng xanh và công nghệ môi trường; đồng thời xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế.

Thông tin được GS Nguyễn Trung Việt chia sẻ ngày 20.11, tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do nhà trường tổ chức.

Đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ mới

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan nhận định yêu cầu về nguồn nhân lực của ngành đang thay đổi. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cần có khả năng làm việc liên ngành, làm chủ công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các mô hình dự báo.

Bà Loan đề nghị Trường ĐH Thủy lợi rà soát ngành học, chương trình và phương thức đào tạo theo yêu cầu phát triển trong 10 - 20 năm tới; tiếp tục đầu tư các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời phát triển ngành mới dựa trên năng lực nghiên cứu và nhu cầu thực tế.

Đối với đào tạo sau đại học, Thứ trưởng đề nghị gắn chặt với các nhóm nghiên cứu mạnh, chương trình khoa học lớn và những bài toán thực tiễn của bộ, địa phương, doanh nghiệp.

"Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là đào tạo được bao nhiêu người, mà là đào tạo được những con người có khả năng tạo ra giá trị gì cho ngành và cho đất nước", bà Loan nhấn mạnh.

Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2025 - 2026, giảng viên Trường ĐH Thủy lợi công bố 336 bài báo quốc tế, tăng hơn 33% so với năm học trước; trong đó có 301 bài thuộc danh mục WoS/Scopus và 80 bài thuộc nhóm Q1.

Hoạt động nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ được triển khai qua khoảng 850 dự án, hợp đồng, với tổng doanh thu gần 400 tỉ đồng. Các lĩnh vực thực hiện gồm an toàn đập, vận hành hồ chứa, phòng chống thiên tai, sạt lở, ngập lụt, tài nguyên nước, môi trường và năng lượng.

Năm 2026, trường tuyển mới 6.051 sinh viên đại học chính quy, mở thêm các ngành kinh doanh thương mại, marketing, chương trình kỹ thuật xe năng lượng mới thông minh và đào tạo văn bằng hai ngành ngôn ngữ Anh.