Trường ĐH Thủy lợi được thưởng 500 triệu đồng nếu vô địch TNSV THACO cup

Trường ĐH Thủy lợi nhận nguồn động viên tinh thần

Trường ĐH Thủy lợi đã tổ chức lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên lên đường tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Báo cáo về quá trình chuẩn bị, ban huấn luyện cho biết, tại vòng loại khu vực miền Bắc diễn ra hồi tháng 1, đội Trường ĐH Thủy lợi đã thể hiện sức mạnh vượt trội với lối đá kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

Với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn thắng và giữ sạch lưới, đội đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng A, trở thành đại diện duy nhất của khối các trường đại học chính quy tại thủ đô lọt vào vòng chung kết.

Trường ĐH Thủy lợi đặt mục tiêu giành ngôi cao ở TNSV THACO cup 2026 ẢNH: TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đội bóng, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò đội tuyển bóng đá trong suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Trung Việt nhấn mạnh: "Trong 3 lần tham dự trước, chúng ta đã có những lúc chạm rất gần đến vinh quang. Năm nay, tôi mong muốn các em không chỉ giữ vững tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", mà còn phải thi đấu với khát vọng cao nhất. Mỗi cầu thủ hãy là một đại sứ mang hình ảnh, thương hiệu và văn hóa Thủy lợi đến với bạn bè cả nước và quốc tế".

Tại buổi lễ, đại diện ban huấn luyện, HLV Vũ Văn Trung cam kết toàn đội sẽ thi đấu hết mình, thực hiện nghiêm chiến thuật và kỷ luật để đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt, đội tuyển năm nay có sự kết hợp hài hòa giữa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và lực lượng tân sinh viên trẻ tuổi từ khóa 66, 67 hứa hẹn tạo nên sự đột phá tại giải đấu tổ chức ở Trường ĐH Nha Trang.

Để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, nhà trường và các cựu sinh viên, nhà tài trợ đã dành những phần quà ý nghĩa. Ông Trần Văn Mạnh, cựu sinh viên lớp 40C4 Trường ĐH Thủy lợi, đã trao tặng kinh phí hỗ trợ đội bóng và công bố mức thưởng "khủng" lên tới 500 triệu đồng nếu đội giành chức vô địch.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cùng tập thể cán bộ, giảng viên trong trường, cá nhân thầy Hiệu trưởng cũng đã đồng hành ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho đội tuyển trước ngày lên đường.

Sự quan tâm sát sao của lãnh đạo nhà trường về cả vật chất lẫn tinh thần (sắp xếp lịch học, thi cử và hỗ trợ sinh hoạt phí) là điểm tựa vững chắc để các "chiến binh" áo đỏ tự tin bước vào đấu trường lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam.

Ngày mai (4.3), đội bóng Trường ĐH Thủy lợi lên đường đến Nha Trang dự TNSV THACO cup 2026. Trường ĐH Thủy lợi cùng với CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH VH-TT-DL THanh Hóa là những đại diện thuộc khu vực miền Bắc góp mặt ở vòng chung kết.