Trường ĐH Thủy lợi xuất quân: Khao khát mang cúp trở về

Quyết tâm vô địch của Trường ĐH Thủy lợi

Sáng 2.3, lễ xuất quân đội bóng Trường ĐH Thủy lợi tham dự vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đã diễn ra.

Gần ba thập kỷ qua, Trường ĐH Thủy lợi là đội bóng giàu truyền thống thành tích bậc nhất tại sân chơi bóng đá học đường. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung là tập thể hiếm hoi đến từ ngôi trường không chuyên về TDTT, nhưng duy trì vị thế thống trị trong nhiều năm, từng vô địch giải sinh viên ở các cấp độ sân 11 và sân 7.

Tại TNSV THACO cup, Trường ĐH Thủy lợi là từng đoạt ngôi á quân mùa 1 và 2 (thua ĐH Huế và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đều trên chấm luân lưu). Đến nay, Trường ĐH Thủy lợi là đội bóng duy nhất từng hai lần vào chung kết sân chơi bóng đá do Báo Thanh Niên tổ chức.

Hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt kỳ vọng đội Trường ĐH Thủy lợi mang cúp trở về ẢNH: TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI

Trong guồng quay khắc nghiệt ở giải TNSV THACO cup (cả nhà vô địch mùa 1 và 2 đều đã dừng chân tại vòng loại, đội đương kim hạng ba Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội cũng không có vé đến vòng chung kết), sự hiện diện của Trường ĐH Thủy lợi là bảo chứng cho quá trình phát triển, xây dựng đội bóng bền bỉ, lớp lang của toàn thể nhà trường. Tại nhóm A vòng loại phía bắc, Trường ĐH Thủy lợi toàn thắng ĐH Công nghiệp Hà Nội (2-0), ĐH Phenikaa (5-0) và Trường ĐH Đại Nam (3-0), trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vượt vòng loại mùa này, cũng là đội duy nhất ở khu vực phía bắc sạch lưới.

"Trường ĐH Thủy lợi sẽ phấn đấu mang cúp trở về. Tôi mong muốn, mỗi thành viên đội bóng không chỉ ra sân thi đấu, mà còn là đại sứ mang thương hiệu Trường ĐH Thủy lợi đến với bạn bè Việt Nam và thế giới, thể hiện hình ảnh đẹp, ghi dấu trong lòng người hâm mộ.

Hy vọng các cầu thủ thể hiện tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" để ghi dấu ấn đậm nét tại TNSV THACO cup 2026, thi đấu đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực từng trận một để đạt mục tiêu. Chúng tôi đặt niềm tin các cầu thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong bối cảnh vòng chung kết tại Nha Trang sẽ rất căng thẳng", GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi giao nhiệm vụ cho toàn đội.

Trường ĐH Thủy lợi rất mạnh ở sân chơi TNSV THACO cup ẢNH: TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI

Tại buổi lễ xuất quân, các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp, phòng ban nhà trường... cũng dành những phần quà lên tới hàng trăm triệu đồng nhằm động viên, khích lệ tinh thần toàn đội ĐH Thủy lợi trước giờ lên đường.

HLV Vũ Văn Trung: 'Thủy lợi quyết thắng'

Đội bóng của ông Vũ Văn Trung chỉ thua 1/12 trận gần nhất tại vòng chung kết TNSV THACO cup (tính trong 90 phút). Trường ĐH Thủy lợi bền bỉ và bản lĩnh, nhờ lối chơi đa dạng, nhịp nhàng được vận hành trên đội hình ổn định và đồng nhất.

Trong tay HLV Vũ Văn Trung là những gương mặt đã quen thuộc với sân chơi của Báo Thanh Niên, như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Trần Bảo Trung...

Với kinh nghiệm vượt trội cùng sợi dây gắn kết chặt chẽ sau 4 năm liền đồng hành cùng nhau, không quá khi nói, dàn sao Trường ĐH Thủy lợi có... nhắm mắt cũng tìm thấy nhau để đập nhả phối hợp.

Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi, HLV Vũ Văn Trung nhấn mạnh: "Trường ĐH Thủy lợi vinh dự là 1 trong 11 đội xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực "nóng bỏng" để góp mặt tại vòng chung kết. Chúng tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai vòng loại phía bắc. Để chinh phục chướng ngại khó khăn, Trường ĐH Thủy lợi đã hội quân từ tháng 8.2025, tập luyện rốt ráo, bài bản, chặt chẽ không quản nắng mưa, quyết tâm với kỷ luật thép để hoàn thiện lối chơi.

Sau nghỉ tết, toàn đội đã tập trung trở lại để tập chiến thuật. Một nửa đội hình Trường ĐH Thủy lợi là sinh viên khóa 66, 67, là những gương mặt mới, sẽ trở thành tương lai bóng đá Trường ĐH Thủy lợi. Chúng tôi hứa thi đấu hết mình, tận tâm tuân thủ quy định và tinh thần giải đấu. Với tinh thần Tháng thanh niên, 23 cầu thủ sẽ đá tận tâm, thể hiện tinh túy bóng đá Thủy lợi đã tạo dựng trong suốt nhiều năm. Chúng tôi tự hào khi khoác lên mình màu áo Trường ĐH Thủy lợi".

Đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh cũng khẳng định: "Toàn đội xin hứa thi đấu đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hết mình để mang lại thành công chung cho nhà trường, thể hiện tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" mà giải đấu truyền tải".

Ngày 4.3, đội Trường ĐH Thủy lợi sẽ lên đường đến Nha Trang dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026.