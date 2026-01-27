Trận đấu hạ màn vòng play-off khu vực TP.HCM là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và đội Trường ĐH Văn Lang. HLV trưởng Lê Hữu Phát của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai cho biết: "Hai đội đã gặp nhau nhiều trước đây, nhưng ở lần gần nhất cũng trong một trận đấu quyết định, chúng tôi đã thua. Do đó ở trận play-off này, tôi và các học trò rất muốn "phục thù" trước đối thủ.

Theo HLV Hữu Phát, lực lượng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bị ảnh hưởng đôi chút sau 3 trận của vòng đấu nhóm, khi có 3 cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Dù vậy, ông Phát khẳng định rằng đại diện của bóng đá sinh viên Đông Nam bộ đã sẵn sàng để chiến đấu vì tấm vé dự VCK ở Nha Trang vào tháng 3.

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng đấu nhóm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại vòng đấu nhóm khu vực TP.HCM, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Thầy trò HLV Lê Hữu Phát toàn thắng cả 3 trận, lần lượt trước đội Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM); ghi đến 13 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Văn Lang có khởi đầu khá chậm chạp ở vòng đấu nhóm, khi hòa 1-1 với đội ĐH Kinh tế ở trận ra quân. Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú đã bứt tốc ở đoạn sau, khi đánh bại đối thủ mạnh là Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM (3-0) và đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (4-0) để giành vé vào vòng play-off đầy thuyết phục.

Cuộc so tài cuối cùng của vòng play-off khu vực TP.HCM hứa hẹn sẽ nảy lửa, khi hai đều có lực lượng đồng đều và được đánh giá cân tài cân sức.

Trường ĐH Văn Lang (trái) là đội bóng đáng gờm, từng nhiều lần giành vé dự VCK ẢNH: NHẬT THỊNH



