Chiều 19.11, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), đồng thời tổ chức hội nghị công bố quyết định của hiệu trưởng về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và Trung tướng Yong Mao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dịch vụ quân sự Hoàng gia Campuchia. Cùng tham dự còn có lãnh đạo Sở Y tế TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo hơn 20 bệnh viện, cơ sở y tế khu vực Tây Nam bộ và các thầy cô từng lãnh đạo trường qua các thời kỳ.

PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, phát biểu tri ân các thế hệ nhà giáo, giảng viên của trường ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ, tri ân các thế hệ nhà giáo, giảng viên kiêm nhiệm tại bệnh viện và đội ngũ viên chức, người lao động đã góp công đào tạo nhân lực y tế cho Đồng bằng sông Cửu Long suốt gần nửa thế kỷ.

Theo bà Phương, nhiều cựu sinh viên, học viên trưởng thành từ trường đã và đang đảm nhận cương vị lãnh đạo tại Sở Y tế TP.HCM, TP.Cần Thơ và nhiều địa phương, đồng thời tham gia Ban giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc T.Ư và tuyến tỉnh trên cả nước. Bên cạnh đó, nhiều người không ngừng nghiên cứu, làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến và đạt học hàm, học vị cao để phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ban giám hiệu Trường ĐH Y dược Cần Thơ tri ân các thầy cô nguyên lãnh đạo trường qua các thời kỳ

ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Đặc biệt, ngày 18.11 mới đây, trường đã trao bằng cho 829 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú và thạc sĩ; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, trường tuyên dương 26 giảng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm 2026 và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 19 cá nhân.

Đặc biệt dịp này, Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã công bố quyết định bổ nhiệm 151 viên chức trong trường và 17 người ngoài trường giữ chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các chức vụ gồm trưởng, phó các phòng, thư viện, trung tâm, ban giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y dược Cần Thơ và trưởng, phó các bộ môn, khoa; trong đó, các vị trí do cán bộ từ các bệnh viện kiêm nhiệm cũng được bổ nhiệm. Đợt bổ nhiệm diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế kiện toàn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường.

PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Bà Phương cho biết đây là đợt bổ nhiệm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trước đó, quy hoạch được lập từ đầu năm 2024 với yêu cầu cấp trưởng phải có trình độ chuyên môn tiến sĩ. Đến năm 2025, quy hoạch tạm dừng do sắp xếp, sáp nhập nên một số vị trí cấp trưởng vẫn còn khuyết. Trong quý 1/2027, trường sẽ rà soát quy hoạch để bổ sung các vị trí này.

PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương cũng đề nghị đội ngũ quản lý chung tay cùng nhà trường thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là xây dựng Bệnh viện Trường ĐH Y dược Cần Thơ, phát triển phân hiệu tại An Giang và Bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Đặc biệt là hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược trong đề án phát triển trường đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm theo Nghị quyết 282 của Chính phủ.