Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Cà Mau nghỉ hưu sau kiện toàn nhân sự

Ngày 31.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau công bố thời điểm nghỉ công tác, nghỉ hưu của 2 lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo thông báo, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cà Mau, sẽ nghỉ công tác ngay sau khi hoàn tất việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại địa phương. Thời điểm nghỉ hưu chính thức được xác định từ ngày 1.12.2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau công bố thời điểm nghỉ công tác, nghỉ hưu của 2 lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Cùng đợt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thông báo ông Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.9.2026.

Điểm đáng chú ý của đợt công bố lần này là việc xác định thời điểm nghỉ công tác của ông Lữ Văn Hùng gắn với tiến trình kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới, qua đó cho thấy sự gắn kết giữa công tác cán bộ và lộ trình chuyển giao bộ máy ở địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông Lữ Văn Hùng và ông Nguyễn Quốc Hận trong suốt quá trình công tác, khẳng định dấu ấn của 2 cán bộ trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lữ Văn Hùng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng các cơ quan, đơn vị đã đồng hành trong suốt quá trình công tác. Ông Hùng khẳng định, dù nghỉ hưu vẫn tiếp tục theo dõi, ủng hộ và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.