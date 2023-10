Trường đưa giá 300.000 đồng/bộ đồng phục để lấy ý kiến phụ huynh?

Vấn đề này được anh N.V.Đ, phụ huynh học sinh lớp 1, Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Bình Tân (TP.HCM) phản ánh với PV Báo Thanh Niên.



Đ ƯA RA GIÁ TỐI ĐA, PHỤ HUYNH CÓ PHẢI TRẢ THÊM ?

Anh N.V.Đ cho biết vào ngày 9.9.2023, lớp con anh tổ chức họp phụ huynh. Tại đây, giáo viên chủ nhiệm có phát phiếu lấy ý kiến thỏa thuận về mức thu cho 15 đề mục thu và thỏa thuận về mức chi cho 14 đề mục chi. Các nội dung này trong phiếu có viện dẫn căn cứ Nghị quyết 04/2023/ NQ-HĐND thành phố; Công văn 4687/SGDĐT-KHTC; Công văn 1931/GDĐT của Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân; Công văn 4103/HDLS/BHXH.

"Tôi được biết Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND thành phố và trong Công văn 4687/SGDĐT-KHTC của Sở GD-ĐT TP.HCM có quy định các khoản thu của năm học 2023-2024 không được cao hơn 15% so với năm học 2022-2023. Và mức thu trong Nghị quyết 04 là mức thu tối đa, tùy tình hình thực tế của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh, cơ sở giáo dục thống nhất với cha mẹ học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại nghị quyết này. Nhưng đầu năm học này, tôi mua 4 bộ đồng phục cho con, gồm 3 bộ váy áo và 1 bộ thể dục, tổng là 580.000 đồng, tính trung bình khoảng 145.000 đồng/bộ. Bây giờ lấy ý kiến phụ huynh 300.000 đồng/bộ. Vì sao mức này cao hơn gấp đôi so với đầu năm, chứ chưa so với năm học trước?".

Đồng phục học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Bình Tân (TP.HCM) THÚY HẰNG

Phụ huynh N.V.Đ đặt vấn đề: "Khu vực Q.Bình Tân cũng có nhiều con em công nhân, người lao động nghèo, thu nhập thấp, nhiều ba mẹ còn bị mất việc, giảm giờ làm. Vậy, vì sao nhà trường lấy mức thu cao nhất của Nghị quyết 04 về đồng phục học sinh (300.000 đồng/bộ) để lấy ý kiến của phụ huynh? Đề nghị nhà trường công bố công khai để phụ huynh học sinh được biết".

Ngày 27.9, PV Thanh Niên có mặt trước cổng Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Bình Tân và lắng nghe ý kiến của các phụ huynh khác. Một phụ huynh có con học lớp 4 cho biết trong buổi họp phụ huynh vừa rồi, chị cũng đánh dấu vào ô "không đồng ý" trong mục thu 300.000 đồng/bộ đồng phục của nhà trường. Phụ huynh này cho hay đầu năm học "chị mua cho con một bộ đồng phục giá chỉ khoảng 200.000 đồng. Giá 300.000 đồng/bộ là quá cao".

Phụ huynh này cũng băn khoăn, mức giá 300.000 đồng/bộ này được nhà trường đưa ra lấy ý kiến để áp dụng từ năm học này hay từ năm sau? Và nếu mức thu tối đa này được thông qua và áp dụng từ năm học này, chẳng lẽ bắt phụ huynh đóng thêm cho đủ?

Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Bình Tân lấy ý kiến phụ huynh về các khoản thu, trong đó đồng phục có giá 300.000 đồng/bộ (giá này tối đa theo Nghị quyết 04) PHHS CUNG CẤP





H IỆU TRƯỞNG KHÔNG GIẢI THÍCH

PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc bằng điện thoại, để lại tin nhắn về phản ánh của phụ huynh về giá đồng phục và hẹn gặp bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Bình Tân, TP.HCM, để phỏng vấn đều không được. Ngày 27.9, khi PV đến tận trường để gặp, gặng hỏi về đồng phục học sinh, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết tuần sau trả lời vì "chờ ý kiến của quận về mức giá".

Khi PV hỏi "Vậy vì sao nhà trường lấy mức giá 300.000 đồng một bộ đồng phục để lấy ý kiến của phụ huynh?", bà Nhung đáp: "Đó là theo Nghị quyết 04". Tuy nhiên trước câu hỏi "Vì sao nhà trường lấy mức thu tối đa mà không lấy mức khác?" của PV, bà Nhung nói rất bận, không thể trả lời được.

Giá đồng phục một số trường PV Thanh Niên đã khảo sát giá đồng phục năm học 2023-2024 của một số trường tiểu học ở TP.HCM, cho thấy tại một trường tiểu học ở Q.1 giá tùy kích cỡ (size). Giá đồng phục thể dục size nhỏ nhất là 145.000 đồng/bộ; lớn nhất là 185.000 đồng/bộ. Còn đồng phục thông thường size nhỏ nhất là 248.000 đồng/bộ; size lớn nhất là 294.000 đồng/bộ. Giá đồng phục của Trường tiểu học Huỳnh Văn Chính, Q.Tân Phú, với đủ các size, từ 180.000 - 280.000 đồng/bộ. Còn Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, H.Hóc Môn, thì đồ thể dục size nhỏ nhất là 99.000 đồng, size lớn nhất là 131.000 đồng; đồng phục thông thường thì tùy size, giá dao động từ 180.000 - 250.000 đồng/bộ.