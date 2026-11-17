Phát triển mũi nhọn gắn với cơ hội cho mọi học sinh

Từng là trường chuyên của Q.1, TP.HCM trước đây, Trường THCS Nguyễn Du có bề dày thành tích và truyền thống về chất lượng giáo dục. Trong giai đoạn mới, định hướng phát triển của trường đặt ra yêu cầu vừa giữ gìn những giá trị đã tạo nên uy tín, vừa phát triển các thế mạnh để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh (HS).

Các hoạt động STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là định hướng phát triển của Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành, TP.HCM) ẢNH: NTCC

Sau khi sáp nhập với Trường THCS Đồng Khởi trên cùng địa bàn P.Bến Thành, định hướng phát triển, tư duy xuyên suốt của Trường THCS Nguyễn Du là "Kế thừa truyền thống - Phát huy thế mạnh - Nâng tầm hội nhập - Phát triển bền vững". Trên nền tảng đó, trường hướng tới môi trường giáo dục có năng lực giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển các lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện và cơ hội phát triển cho mọi HS.

Bà Hồ Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, chia sẻ một trong những định hướng trọng tâm là kế thừa và nâng tầm truyền thống giáo dục mũi nhọn. Trường tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng HS có năng lực nổi trội; phát triển các lĩnh vực HS giỏi, khoa học kỹ thuật, STEM/STEAM, ngoại ngữ, công nghệ và nghệ thuật.

Điểm nhấn trong định hướng này là chuyển từ tư duy giữ thành tích sang tạo ra những giá trị giáo dục mới. Truyền thống và uy tín của Nguyễn Du trở thành nền tảng để trường phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới cách dạy, cách học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Định hướng giáo dục mũi nhọn gắn với yêu cầu bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi HS.

Tăng cường tiếng Anh, ứng dụng AI có trách nhiệm

Hội nhập quốc tế là một hướng phát triển đáng chú ý của Trường THCS Nguyễn Du trong giai đoạn mới. Trường định hướng xây dựng môi trường giáo dục có chuẩn mực và phương pháp tiếp cận quốc tế; tăng cường tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc mở rộng giao lưu, trao đổi HS, giáo viên với các trường trong khu vực và quốc tế cũng nằm trong định hướng phát triển. Trường hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục, trường học và đối tác quốc tế; tổ chức hoạt động trải nghiệm liên văn hóa, giúp HS hình thành tư duy toàn cầu trên nền tảng bản sắc VN.

Song song với ngoại ngữ và hợp tác quốc tế, trường xác định chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực công nghệ là những nội dung cần đẩy mạnh.

Các hoạt động STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS.

Để thực hiện những định hướng này, lãnh đạo nhà trường cũng nhìn nhận, phát triển đội ngũ nhà giáo là một nhiệm vụ trọng tâm.

Những định hướng sau sáp nhập đặt mục tiêu phát huy truyền thống Nguyễn Du, đồng thời mở thêm cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển cho HS trong giai đoạn mới.