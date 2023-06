Trường học hàng tỉ đồng 'đắp chiếu'

Trường THCS Trà Don (xã Trà Don, H.Nam Trà My, Quảng Nam) được đầu tư xây dựng từ năm 2021 với quy mô 13 phòng. Trong đó, có 10 phòng học và 3 phòng bộ môn. Dự án này do BQL các dự án đầu tư xây dựng H.Nam Trà My làm chủ đầu tư, với kinh phí gần 8 tỉ đồng. Đầu năm 2023, công trình hoàn thành nhưng từ đó đến nay chưa thể đưa vào hoạt động vì vướng quy định PCCC do Bộ Xây dựng vừa mới ban hành.



Trường THCS Trà Don “đắp chiếu” vì không đáp ứng quy định PCCC mới MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Nguyên Bá, Hiệu trưởng Trường THCS Trà Don, cho biết do các phòng học đã xây dựng quá lâu, nay xuống cấp nên buộc phải đập bỏ để xây trường mới. Năm học vừa qua, trường có 7 lớp và 228 học sinh ở 4 khối.

"Nguyên nhân trường mới chưa thể đưa vào sử dụng là do vướng PCCC do Bộ Xây dựng vừa mới ban hành. Chúng tôi chỉ là đơn vị hưởng thụ. Vì chưa đảm bảo nên chúng tôi chưa thể ký tiếp nhận trường cũng như chủ đầu tư chưa thể bàn giao cho mình quản lý, đưa vào sử dụng được", ông Bá nói.

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Don, cho hay trước nguy cơ Trường THCS Trà Don phải chậm đưa vào sử dụng, xã đã có kiến nghị UBND huyện, BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định đáp ứng yêu cầu về PCCC.

Một lãnh đạo UBND H.Nam Trà My cho biết huyện đang tiến hành rà soát để bổ sung đúng quy định về PCCC mới. Với Trường THCS Trà Don, sẽ bố trí thêm khoảng 1 tỉ đồng từ ngân sách của huyện để xây dựng đúng quy định mới về PCCC. Dự kiến đầu năm học 2023 - 2024, học sinh có thể được vào học trường mới.