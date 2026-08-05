Trường hợp nào khi chở trẻ em trên ô tô tài xế bị phạt tiền?

Từ ngày 15.8, quy định mới về việc chở trẻ em trên ô tô chính thức được áp dụng, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong việc nâng cao an toàn cho trẻ nhỏ khi ngồi trên ô tô tham gia giao thông. Tuy nhiên, không ít gia đình có con nhỏ vẫn đang hiểu chưa đầy đủ các quy định mới.

Theo Nghị định 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.

Ngoài lỗi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp và chỉ bị phạt cảnh cáo, người điều khiển ô tô vẫn có thể bị phạt tiền nếu để trẻ em ngồi sai vị trí Ảnh: B.H

Chính vì vậy, không ít người cho rằng nếu không trang bị ghế an toàn trẻ em hoặc các thiết bị bảo vệ phù hợp thì cũng không bị xử phạt quá nặng. Thậm chí, một số phụ huynh có con nhỏ vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng "đi gần", "đi trong phố", "chỉ chở vài phút" không cần sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em trên ô tô.

Tuy nhiên, đây là cách hiểu chưa đầy đủ quy định. Bởi ngoài lỗi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp và chỉ bị phạt cảnh cáo, người điều khiển ô tô vẫn có thể bị phạt tiền nếu để trẻ em ngồi sai vị trí.

Nhà đông con đi xe 5 chỗ, lắp ghế an toàn trẻ em thế nào

Cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế vẫn bị phạt tiền

Theo quy định tại khoản 2, điều 2, Nghị định 238/2026 trường hợp chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế) vẫn bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Cụ thể, hành vi này bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168/2024. Điều này đồng nghĩa, dù người lái có sử dụng ghế trẻ em hay không, nếu để trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét ngồi ở hàng ghế trước cạnh tài xế thì vẫn có thể bị xử phạt tiền.

Các nhà sản xuất ô tô cảnh báo hàng ghế trước là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm Ảnh: B.H

Quy định được đưa ra dựa trên thực tế hàng ghế trước là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm. Túi khí phía trước được thiết kế dành cho người trưởng thành. Khi bung với tốc độ rất lớn, túi khí có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ em nếu ngồi quá gần bảng táp-lô. Ngoài ra, trẻ nhỏ có thể bị tác động mạnh hơn khi xảy ra va chạm trực diện do cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, khả năng chịu lực kém hơn người lớn.

Thói quen của nhiều phụ huynh có con nhỏ, dễ dẫn đến vi phạm

Trên thực tế, không ít gia đình thường để con nhỏ ngồi ở hàng ghế trước vì tiện chăm sóc hoặc để trẻ quan sát bên ngoài. Đặc biệt, khi trẻ quấy khóc trong quá trình di chuyển, người ngồi ghế phụ phía trước thường có thói quen bế hoặc ôm trẻ để dỗ dành. Trong một số trường hợp, phụ huynh còn để trẻ ngồi hẳn trên ghế phụ cạnh tài xế nhằm giúp trẻ bớt khó chịu.

Tuy nhiên, từ ngày 15.8 đây chính là tình huống dẫn đến vi phạm quy định, nếu trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét. Không chỉ đối mặt nguy cơ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, việc để trẻ ngồi ở hàng ghế trước còn làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ khi không may xảy ra tai nạn.

Các gia đình có con nhỏ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét nên trang bị ghế an toàn cho trẻ ngồi ở hàng ghế sau Ảnh: B.H

Thực tế, trẻ được người lớn ôm trên tay cũng không an toàn như nhiều người vẫn nghĩ. Khi xe phanh gấp hoặc va chạm, quán tính rất lớn khiến người lớn khó có thể giữ được trẻ, thậm chí chính cơ thể người lớn có thể đè lên trẻ gây chấn thương nặng.

Gia đình có con nhỏ cần làm gì để tránh bị xử phạt?

Để không vi phạm quy định cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ô tô, các gia đình có con nhỏ nên thay đổi thói quen sử dụng xe. Trước hết, trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét nên được bố trí ngồi ở hàng ghế sau. Đây là vị trí được đánh giá an toàn hơn khi xảy ra va chạm và cũng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên trang bị nôi, ghế hoặc đệm nâng... phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ. Ghế cần được lắp đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, ưu tiên cố định bằng hệ thống ISOFIX nếu xe được trang bị hoặc bằng dây đai an toàn đúng cách.

Ghế cần được lắp đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, ưu tiên cố định bằng hệ thống ISOFIX nếu xe được trang bị hoặc bằng dây đai an toàn đúng cách Ảnh: B.H

Trong quá trình di chuyển, tuyệt đối không để trẻ tự do đi lại trong khoang xe, không bế trẻ trên tay hoặc cho trẻ ngồi ở ghế trước chỉ để tiện quan sát hay dỗ dành. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên tập cho trẻ hình thành thói quen ngồi đúng vị trí và sử dụng ghế an toàn ngay từ nhỏ. Điều này không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn tạo nền tảng về ý thức an toàn giao thông cho trẻ trong tương lai.

Việc quy định mức cảnh cáo đối với hành vi không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp không có nghĩa người dân có thể xem nhẹ yêu cầu này. Bởi mục tiêu lớn nhất của quy định không phải là xử phạt mà là giảm thiểu nguy cơ thương tích và tử vong đối với trẻ em khi xảy ra tai nạn giao thông.