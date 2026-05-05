Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường viên tịch tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Vũ Phượng
05/05/2026 16:02 GMT+7

Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường vừa viên tịch tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM). Ngài trụ thế 97 năm, hạ lạp 68 năm.

Ngày 5.5, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ấn ký cáo phó trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Đạo sư Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường (1930 - 2026)

ẢNH: BÁO GIÁC NGỘ

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường đã viên tịch vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 4.5.2026 (nhằm ngày 18.3 năm Bính Ngọ) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 đường Võ Nguyên Giáp, phường Bình Trưng, TP.HCM. Ngài trụ thế 97 năm, hạ lạp 68 năm.

Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ 30 ngày 5.5 (nhằm ngày 19.3 năm Bính Ngọ). Kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày.

Lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường được cử hành lúc 7 giờ ngày 8.5 (nhằm ngày 22.3 năm Bính Ngọ). Lúc 8 giờ, phụng tống kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (tỉnh Bình Dương trước đây).

Theo Báo Giác Ngộ, hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ chia sẻ, lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường xin miễn nhận phúng điếu và lễ phẩm.

Trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín viên tịch

Trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM vừa viên tịch lúc 9 giờ sáng 4.3, trụ thế 88 năm, 61 hạ lạp.

