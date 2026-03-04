Trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín viên tịch

Ngày 4.3, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thông tin cáo phó và chương trình lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín.

Trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín là Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, nguyên Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, trụ trì tổ đình Hưng Long (đường Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM).



Trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín là ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam ẢNH: BÁO GIÁC NGỘ

Do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ ngày 4.3.2026 (nhằm ngày 16.1 năm Bính Ngọ) tại tổ đình Hưng Long, đường Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM. Trụ thế: 88 năm, 61 hạ lạp.

Lễ nhập quan vào lúc 8 giờ ngày 5.3 (nhằm ngày 17.1 năm Bính Ngọ). Kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Hưng Long, đường Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ ngày 5.3 (nhằm ngày 17.1 năm Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ, ngày 9.3 (nhằm ngày 21.1 năm Bính Ngọ); 6 giờ cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng cử hành lễ trà tỳ tại hoa viên Sala Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo Báo Giác Ngộ, trưởng lão hòa thượng Thích Như Tín là vị giáo phẩm gắn bó lâu năm với Phật giáo TP.HCM, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10 (cũ), nguyên Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Trưởng lão hòa thượng thế danh Huỳnh Thứu, sinh năm 1939 tại thôn Phúc Khương, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc xã Vu Gia, TP.Đà Nẵng).

Năm 1948, ngài xuất gia tại tổ đình Cổ Lâm. Sau đó, ngài được đưa về tổ đình Chúc Thánh, thọ giáo với hòa thượng Chơn Chứng (hiệu Thiện Quả) và được ban pháp danh Như Tín.