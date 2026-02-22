Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mạo danh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi chuyển tiền trục lợi

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/02/2026 19:45 GMT+7

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, xuất hiện một số tài khoản mạng xã hội mạo danh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để kêu gọi chuyển tiền với nhiều hình thức khác nhau, gây bức xúc trong dư luận phật tử.

Theo ghi nhận, trên nền tảng Facebook, một số tài khoản, trang và nhóm lấy tên như "Thầy Thích Trí Quảng", "Thích Trí Quảng Giảng Pháp"… thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia. Các trang này đăng tải nội dung kêu gọi "nhận lì xì mừng tuổi", "gieo duyên đầu năm", "phóng sinh tích phước"… và hướng dẫn chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng cụ thể.

Tự lập Facebook cá nhân và nhóm, lấy hình ảnh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tạo niềm tin nhằm trục lợi

Tự lập Facebook cá nhân và nhóm, lấy hình ảnh Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tạo niềm tin nhằm trục lợi

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Các bài đăng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản số 813963xx, mở tại một ngân hàng thương mại, đứng tên ông Lưu Thanh Tùng. Hoạt động kêu gọi bắt đầu từ đầu tháng 2.2026 và tiếp diễn với nhiều cách thức khác nhau. Dưới phần bình luận, có người dùng cho biết đã thực hiện chuyển khoản theo hướng dẫn.

Theo Báo Giác Ngộ, trước sự việc trên, Văn phòng Đức Pháp chủ khẳng định Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng không sử dụng bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào, không có website hay kênh thông tin cá nhân trên các nền tảng trực tuyến.

Ngài cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lập tài khoản, kêu gọi cúng dường, quyên góp hay nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Mạo danh Hòa thượng Thích Trí Quảng và kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản người có tên Lưu Thanh Tùng, mở tại Ngân hàng VIB

Mạo danh Hòa thượng Thích Trí Quảng và kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản người có tên Lưu Thanh Tùng, mở tại Ngân hàng VIB

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ, cho biết trước đây Văn phòng đã từng phát đi thông báo cảnh báo về tình trạng mạo danh. Đồng thời, khuyến cáo các cá nhân đang sử dụng tên, hình ảnh của Ngài trên mạng xã hội cần điều chỉnh, tránh gây hiểu lầm cho công chúng. Tuy nhiên, vẫn còn một số trang tiếp tục sử dụng danh xưng này, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng để trục lợi.

Do đó, cộng đồng phật tử và người dân nâng cao cảnh giác trước các lời kêu gọi chuyển tiền trên không gian mạng.

Văn phòng Đức Pháp chủ đề nghị phật tử và người dân thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào liên quan đến danh nghĩa tôn giáo, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lợi dụng lòng tin để trục lợi.

Khám phá thêm chủ đề

Đức Pháp chủ Giáo hội phật giáo việt nam đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng Mạo danh đức pháp chủ giáo hội phật giáo Việt Nam
