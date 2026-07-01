Trương Mạn Ngọc giờ sống bằng niềm vui nuôi gà, trồng rau ở Pháp

Trương Mạn Ngọc từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng nổi bật của điện ảnh châu Á. Trong nhiều năm, bà được truyền thông ca ngợi là "người phụ nữ đẹp nhất Hồng Kông" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, khí chất cuốn hút và khả năng diễn xuất tinh tế. Nhiều người từng nhận xét chỉ cần một ánh nhìn của Trương Mạn Ngọc cũng đủ làm bừng sáng màn ảnh.

Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes Ảnh: Reuters

Thế nhưng ở hiện tại, minh tinh một thời đã chọn một cuộc sống hoàn toàn khác. Bà rời xa danh tiếng, thảm đỏ và ánh đèn sân khấu để tận hưởng những ngày tháng bình yên tại Pháp.

Tận hưởng tuổi 60 nơi miền quê nước Pháp

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trương Mạn Ngọc là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất châu Á. Có thời điểm, bà được cho là tham gia tới 12 dự án điện ảnh và truyền hình trong một năm. Bà từng hợp tác với nhiều ngôi sao lớn như Thành Long, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh, cũng như các đạo diễn danh tiếng như Từ Khắc và Vương Gia Vệ.

Trong sự nghiệp của mình, Trương Mạn Ngọc trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Bà cũng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng lớn, trong đó có 5 giải Kim Tượng Hồng Kông và 4 giải Kim Mã cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Sau khi gây tiếng vang quốc tế với vai diễn trong phim Clean, Trương Mạn Ngọc dần rút lui khỏi màn ảnh. Sau đó, bà có thời gian thử sức với âm nhạc và một số dự án sáng tạo. Đến năm 2012, nữ diễn viên chính thức tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó, bà gần như rút khỏi đời sống công chúng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông, từ chối lời mời tham gia sự kiện và giữ khoảng cách với làng giải trí.

Hiện ở tuổi ngoài 60, Trương Mạn Ngọc chọn cuộc sống riêng tư, yên bình tại Pháp. Theo một số nguồn tin, bà đã sống nhiều năm trong một căn nhà thuê giản dị ở thành phố Bordeaux (Pháp).

Cuộc sống hiện tại của Trương Mạn Ngọc xoay quanh thiên nhiên, sự tự do và những niềm vui giản dị Ảnh: AFP

Khác xa hình ảnh lộng lẫy trong quá khứ, Trương Mạn Ngọc hiện dành thời gian cho những công việc đời thường như nuôi gà, trồng rau và tận hưởng nhịp sống chậm rãi gần gũi với thiên nhiên. Cuộc sống của bà không còn xoay quanh hàng hiệu, sự xa hoa hay những buổi tiệc của giới nghệ sĩ. Thay vào đó, bà lái một chiếc xe cũ, dùng những chiếc túi đơn giản và ưu tiên dành tiền cho các hoạt động bảo vệ động vật, từ thiện, cũng như giúp đỡ hàng xóm trong cộng đồng nơi mình sinh sống.

Khi được hỏi về sự thay đổi trong ngoại hình và lối sống, Trương Mạn Ngọc từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đã không quá bận tâm đến ngoại hình từ lâu. Cuộc đời rất ngắn, tại sao phải ép bản thân sống theo ánh nhìn của người khác?".

Bà cũng nhiều lần cho thấy sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Với Trương Mạn Ngọc, việc được sống lặng lẽ, chân thật và tự do khiến bà hạnh phúc hơn so với việc tiếp tục làm một nhân vật của công chúng.